Apple espande l'intelligenza visiva: novità per iPhone 15 Pro e Pro Max

L'innovativa funzionalità di intelligenza visiva di Apple non si limita più esclusivamente all'iPhone 16. Nuove notizie indicano che anche i modelli precedenti, in particolare l'iPhone 15 Pro e il Pro Max, potranno presto beneficiare di questa tecnologia. Con l'aggiornamento software atteso, che potrebbe arrivare con iOS 18.4, gli utenti di questi modelli avranno la possibilità di utilizzare un sistema avanzato di identificazione visiva, rendendo l'esperienza complessiva più ricca e interattiva.

La funzionalità di intelligenza visiva: cosa c’è da sapere

L'intelligenza visiva rappresenta un passo avanti significativo nel campo della tecnologia di riconoscimento visivo, mettendo a disposizione degli utenti un potente strumento basato sull'intelligenza artificiale. Questa funzione consente di identificare automaticamente elementi come animali, piante e vari oggetti semplicemente puntando la fotocamera del dispositivo verso di essi. L'intento di Apple è chiaro: migliorare l'interazione tra gli utenti e il mondo che li circonda, facilitando l'accesso a informazioni che altrimenti richiederebbero ricerche manuali.

La notizia dell'estensione della funzionalità ai modelli di iPhone 15 è corroborata da un post recente di John Gruber, noto esperto in ambito tecnologico. Gruber ha affermato che quest'aggiornamento è atteso da tempo e potrebbe concretizzarsi ben presto. Si parla, infatti, di un futuro aggiornamento software che potrebbe portare questa tecnologia anche agli utenti di iPhone 15 Pro e Pro Max. L'implementazione della funzione pare già attiva nella beta di iOS 18.4, attesa per un rilascio imminente.

Come utilizzare l'intelligenza visiva su iPhone 15 Pro

L'uso dell'intelligenza visiva è abbastanza intuitivo. Per avviare il riconoscimento degli oggetti, basta premere a lungo il controllo della fotocamera. Questa azione permette di avviare una ricerca automatica su Google riguardo all'oggetto inquadrato. In aggiunta, gli utenti possono interagire con intelligenza visiva tramite ChatGPT, ponendo domande specifiche su ciò che desiderano identificare.

Sebbene l'iPhone 16 disponga di un tasto fisico dedicato a questa funzione, iPhone 15 Pro vede una piccola modifica nell'accesso ai comandi. In place del tasto fisico, gli utenti potranno utilizzare il pulsante Azione, situato sopra i controlli del volume, per attivare l'intelligenza visiva. Gruber ha suggerito che Apple prevede di rendere accessibile anche un nuovo pulsante sul display, visibile scorrendo verso il basso, il che potrebbe migliorare ulteriormente l'esperienza utente.

Le prospettive future per Apple e l'intelligenza artificiale

Nonostante l'intelligenza artificiale di Apple, nota come Apple Intelligence, non abbia finora catturato completamente l'attenzione del pubblico, l'intenzione della compagnia di Cupertino è chiara: rilanciare questa piattaforma per renderla più appetibile. L'accordo recente tra Apple e Alibaba, un colosso della tecnologia cinese, potrebbe segnare un cambiamento sostanziale nella strategia di Apple in relazione all'intelligenza artificiale.

Con il potenziamento delle funzionalità e una maggiore integrazione, Apple mira a migliorare significativamente l'accettazione e l'utilizzo delle sue tecnologie AI. La crescente competitività nel settore dell'intelligenza visiva e artificiale mette la Apple in una posizione strategica per attrarre nuovi utenti, sebbene le aspettative siano alte e la concorrenza agguerrita. Gli sviluppi futuri saranno cruciali per il destino di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale e l'adozione delle sue innovazioni.