Apple espande il supporto RCS in iOS 18.4: migliori caratteristiche per il messaging

A partire dal rilascio di iOS 18.4, l’app Messaggi di Apple ha ricevuto significativi aggiornamenti, tra cui l’inclusione del supporto per il protocollo RCS. Questa novità, fondamentale per migliorare l’interazione tra utenti iPhone e Android, ha visto una diffusione graduale tra alcuni operatori di rete, ma ora si sta espandendo a nuove piattaforme, tra cui Google Fi e Mint Mobile. Scopriamo nel dettaglio le funzionalità e l’impatto di queste novità.

RCS: la nuova frontiera della messaggistica

Il Rich Communication Services rappresenta un’evoluzione rispetto al tradizionale standard SMS, offrendo una gamma di funzionalità che avvicinano l’esperienza degli utenti iPhone a quella di iMessage. Questo protocollo non solo potenzia le conversazioni tra dispositivi Android e iOS, ma introduce anche caratteristiche rivoluzionarie che migliorano la comunicazione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Tra le opportunità offerte dal RCS ci sono miglioramenti rilevanti, come l’inserimento di indicatori di digitazione, ricevute di lettura, una condivisione di media senza precedenti e reazioni tattili. Queste opzioni consentono una comunicazione più coinvolgente e interattiva, rendendo ogni conversazione più dinamica e vivace.

Tuttavia, l’adozione del supporto RCS non dipende soltanto dall’aggiornamento del sistema operativo, ma richiede anche che i vari operatori telefonici attivino il servizio. Questo ha portato a un’attesa prolungata per molti utenti di piccoli e medi operatori, rimasti esclusi da queste innovazioni.

Espansione del supporto RCS con iOS 18.4

Con il rilascio di iOS 18.4, Apple ha fatto un passo decisivo verso una maggiore inclusività, ampliando il supporto RCS a diversi operatori di rete virtuale associati a T-Mobile. Tra le nuove realtà che ora offrono l’accesso a queste funzionalità ci sono Boost Mobile, Google Fi, Metro by T-Mobile, Mint Mobile, Tello Mobile, Ultra Mobile e US Mobile, per citarne alcuni.

Questa estensione rappresenta un significativo abbattimento delle barriere per gli utenti di queste piattaforme, che ora possono sperimentare le innovazioni del RCS senza dover cambiare operatore. In questo modo, il numero degli utenti in grado di beneficiare delle rinnovate funzionalità di messaggistica è destinato a crescere rapidamente.

Nonostante Apple non abbia ancora aggiornato la sua pagina di supporto per includere le novità relative al RCS, la conferma dell’attivazione è giunta attraverso il processo di beta testing di iOS 18.4. Questa roadmap di implementazione anticipata offre ai clienti la possibilità di esplorare un modo nuovo e più efficiente di comunicare.

Come verificare il supporto RCS sul proprio iPhone

Per controllare se il tuo iPhone sta usando RCS, è possibile seguire questi semplici passaggi: vai su Impostazioni → App → Messaggi → Messaggistica RCS. Apparirà un’opzione nella parte inferiore dello schermo quando si è in conversazione con utenti Android che hanno abilitato RCS. È un modo pratico per assicurarsi di sfruttare al massimo le nuove potenzialità offerte dalla piattaforma.

Adesso che i clienti degli operatori precedentemente esclusi possono accedere al supporto RCS, ci si aspetta che l’interesse e la discussione attorno a queste evoluzioni siano sempre più vivaci. Le conversazioni si preannunciano più coinvolgenti, aprendo a nuove possibilità di interazione fra utenti di diverse piattaforme. Se il tuo operatore ha abilitato il supporto al RCS in iOS 18.4 o in un aggiornamento precedente, condividi la tua esperienza e unisciti alla conversazione.