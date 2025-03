Apple espande il servizio Tap to Pay su iPhone in nove Paesi europei

Apple ha recentemente comunicato l’estensione del servizio Tap to Pay su iPhone a diversi Paesi europei, tra cui Polonia, Bulgaria, Finlandia, Liechtenstein, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria. Questa novità offre a venditori indipendenti, piccole imprese e commercianti di queste nazioni la possibilità di trasformare il proprio dispositivo iPhone in un terminale per pagamenti contactless.

L’arrivo di Tap to Pay

Il servizio Tap to Pay è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel febbraio 2022. Questa funzionalità consente agli utenti di iPhone di ricevere pagamenti attraverso Apple Pay, carte di credito e debito contactless e altre wallet digitali. La sicurezza delle transazioni è garantita grazie alla crittografia implementata, per cui Apple non registra né conserva alcuna informazione relativa ai prodotti acquistati o all’identità dell’utente.

Come funziona Tap to Pay

Per utilizzare Tap to Pay su iPhone, non è necessario un hardware aggiuntivo o una macchina per carte di credito. La funzionalità fa uso della tecnologia NFC per autenticare in modo sicuro i pagamenti contactless, supportando anche l’inserimento del PIN, con opzioni di accessibilità incluse. Ciò rende il servizio adatto a un’ampia gamma di utenti, migliorando così l’esperienza d’uso sia per i venditori che per i clienti.

Partner di pagamento che supportano Tap to Pay

Il servizio offre diverse opzioni per i venditori, a seconda del Paese. Di seguito sono elencati alcuni dei principali partner di pagamento che supporteranno Tap to Pay su iPhone:

Bulgaria : Adyen , myPOS , Revolut , Viva e SumUp .

: , , , e . Finlandia : Adyen , Mollie , Nets , Revolut , Stripe , SumUp , Viva e Surfboard Payments .

: , , , , , , e . Ungheria : Adyen , Global Payments , myPOS , Revolut , SumUp , Viva e Worldline .

: , , , , , e . Liechtenstein : Adyen .

: . Polonia : Adyen , eService , PKO Bank Polski , Mollie , Stripe , SumUp , Viva , Worldline e Planet Pay , insieme a Revolut e PeP , parte del gruppo Nexi .

: , , , , , , , e , insieme a e , parte del gruppo . Portogallo : Adyen , Mollie , myPOS , Revolut , Stripe , SumUp e Viva .

: , , , , , e . Slovacchia : Adyen , Global Payments , Slovenská Sporitel’ňa , Revolut e Worldline ; SumUp .

: , , , e ; . Slovenia : Adyen , Revolut , Worldline e ben presto anche SumUp e hobex .

: , , e ben presto anche e . Svizzera: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp, Worldline e hobex .

Requisiti per l’utilizzo

Per poter utilizzare Tap to Pay su iPhone, è necessario disporre di un modello a partire dall’iPhone XS. Il funzionamento è simile a qualsiasi transazione eseguita tramite Apple Pay: il venditore deve semplicemente aprire l’app, registrare la vendita e presentare il proprio dispositivo al cliente, che potrà così utilizzare il metodo di pagamento contactless appropriato.

Apple mantiene una lista aggiornata dei Paesi in cui Tap to Pay è disponibile, rendendo più semplice per gli utenti scoprire in quali regioni possono sfruttare questa innovativa soluzione di pagamento.