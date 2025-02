Apple: ecco i prodotti attesi per la primavera del 2025

Con l'annuncio del nuovo iPhone 16e a un prezzo più accessibile, gli esperti si chiedono quali altri dispositivi Apple potrebbero essere presentati nei prossimi mesi. Con la primavera che si avvicina, ci sono tre categorie di prodotti che appaiono destinate a ricevere un aggiornamento significativo. Inoltre, c'è anche la possibilità che Apple possa sorprendere il pubblico con l'introduzione di una nuova categoria di prodotti.

Rinnovamento dei MacBook Air

Apple sta preparando il lancio di versioni aggiornate dei suoi modelli di MacBook Air da 13 e 15 pollici, equipaggiati con i nuovi chip M4. Le modifiche estetiche non sono previste in questo aggiornamento, poiché il focus principale sarà sull’aggiornamento dei processori. Secondo le dichiarazioni di Mark Gurman di Bloomberg, i nuovi MacBook Air sono attesi a breve, con l'indicazione che il rilascio potrebbe avvenire nella parte conclusiva della primavera. È interessante notare che l'inventario dei modelli di MacBook Air nei punti vendita Apple sta diminuendo rapidamente, il che suggerisce che i rinnovamenti per questi dispositivi possano essere imminenti.

Aggiornamento per l'iPad Air

L'iPad Air è tra i dispositivi che riceveranno un aggiornamento, con l'introduzione di chip M3 o M4, a seconda della scelta di Apple. Si vocifera che questo aggiornamento possa coincidere con l'introduzione di una nuova Magic Keyboard a prezzo contenuto, sviluppata appositamente per i modelli di iPad più economici. Alcuni rumors parlano dell'adozione del chip M3, ma Gurman ha suggerito che Apple potrebbe optare per l'M4. Un leaker noto per la sua attendibilità ha confermato che l'iPad Air di settima generazione utilizzerà l'M3, escludendo quindi l'M4. Anche per questo dispositivo non sono previste modifiche significative sia nel design che nelle caratteristiche hardware, e anch'esso risulta in arrivo secondo quanto riferito da Gurman.

Nuovo iPad Economico

Apple è al lavoro su un iPad di undicesima generazione che promette di essere più veloce e dotato di supporto per il Wi-Fi 6E. Questo tablet potrebbe integrare un modem chip C1, progettato da Apple e recentemente introdotto nell'iPhone 16e. Gurman ha indicato che questo nuovo iPad economico utilizzerà il chip A17 Pro, lo stesso presente nei modelli di iPhone 15 Pro e nell’iPad mini 7. Il chip A17 Pro supporta le funzionalità di Apple Intelligence, il che lascia presupporre che il nuovo iPad avrà almeno 8GB di RAM, il requisito minimo per accedere a tutte le funzioni AI offerte da Apple. Inoltre, secondo alcuni rapporti, la catena di fornitura di Apple ha iniziato a spedire questi nuovi dispositivi già a dicembre.

Centro di Controllo per la Casa Intelligente

Apple sta sviluppando un nuovo accessorio smart, progettato per funzionare come un hub centrale o "Centro di Comando" per la gestione della casa intelligente. Secondo Mark Gurman, questo accessorio simile a un iPad potrebbe essere lanciato all'inizio del 2025. Tuttavia, Gurman ha anche allertato sulle possibili difficoltà di lancio a causa della dipendenza da funzionalità che arriveranno con le versioni di iOS 18.4 e iOS 19. Kuo ha previsto che il dispositivo non sarà pronto prima del secondo o terzo trimestre del 2025. Nel mese di febbraio, Gurman aveva osservato che il lancio dell’hub casalingo potrebbe essere ancora "lontano".