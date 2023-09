Apple è stata “a un passo” dal lanciare un iPad da 14 pollici

Apple è stata “molto vicina” al rilascio di un nuovissimo modello di iPad da 14 pollici in questo 2023. E’ quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter “Power On”. Gurman ha affermato che Apple sta esplorando il concetto di un ‌iPad‌ ancora più grande dal 2021 e quest’anno ha quasi rilasciato un modello da 14 pollici, che sarebbe stato il più grande ‌iPad‌ mai realizzato dalla Mela.

Come mai questo prodotto non è arrivato sul mercato? Probabilmente la transizione ai display OLED nella gamma ‌iPad‌, che potrebbe comportare costi considerevolmente più elevati sui display dei tablet più grandi, ha rappresentato un problema non banale. Stando ai rumors, i primi modelli di iPad Pro da 13 pollici dovrebbero arrivare nella prima metà del 2024.

Gurman è stato il primo a diffondere la voce secondo cui designer e ingegneri Apple stavano ragionando su iPad con schermi più grandi che avrebbero potuto “sfocare ulteriormente i confini” tra un tablet e un laptop.

Il leaker noto come “Majin Bu” ha poi affermato che la società del CEO Tim Cook stava lavorando su un ‌iPad‌ con display da 14,1 pollici e chip M2: una voce poi confermata dall’affidabile analista del settore display Ross Young, che ha aggiunto che il dispositivo avrebbe avuto un display mini-LED ma senza ProMotion per frequenze di aggiornamento variabili fino a 120Hz. Nel luglio dello scorso anno Ross Young cambiò le sue previsioni, affermando che Apple era passata a un display LCD per questo dispositivo, come quelli utilizzati sull’iPad mini e sull’iPad Air.

Nell’ottobre 2022, Wayne Ma di The Information ha riferito che Apple stava sviluppando un iPad da 16 pollici che sperava di rilasciare nel quarto trimestre del 2023. Il potenziale dispositivo avrebbe all’incirca le stesse dimensioni dello schermo di un MacBook Pro da 16 pollici. Infine, Young ha dichiarato a dicembre 2022 che Apple aveva accantonato i suoi piani per il lancio di un ‌iPad‌ da 14,1 pollici.

Nonostante tutte queste voci sui modelli di ‌iPad‌ più grandi, l’impressione è che la Mela potrebbe ancora essere interessata alla prospettiva di lanciare un dispositivo del genere in futuro. Il modello ‌da 14,1 pollici sembra sia stato cancellato, ma il modello da 16 pollici potrebbe essere ancora in fase di sviluppo.