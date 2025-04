Apple e Siri: le sfide recenti e i cambiamenti interni

Un mese fa, Apple ha affrontato una significativa crisi interna legata a Siri, conseguenza di un aggiornamento ritardato per la popolare assistente vocale. Un dettagliato rapporto di The Information offre un quadro approfondito del dramma che si è verificato dietro le quinte e dell’attuale situazione di Siri. A chi legge è chiaro che i recenti sviluppi pongono interrogativi sull’efficacia della leadership aziendale e sull’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Difficoltà nella leadership e problemi con l’intelligenza artificiale

Nel suo articolo, Wayne Ma di The Information ha messo in evidenza come Apple abbia “boicottato il rinnovamento dell’intelligenza artificiale di Siri“. Il resoconto include numerose testimonianze di ex dipendenti della compagnia, che indicano una direzione poco efficace nella gestione dei progetti legati all’intelligenza artificiale. Secondo le fonti, una parte del problema è associata alla rigida politica di Apple sulla privacy degli utenti, ma anche la mancanza di una leadership solida ha contribuito alle difficoltà di implementazione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Più di sette ex membri del gruppo di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, guidato da John Giannandrea, hanno dichiarato a The Information che la scarsa guida di Robby Walker è uno dei fattori chiave per i fallimenti nell’esecuzione. Walker è stato accusato di non possedere la giusta ambizione e di non essere propenso a rischiare nella progettazione delle future versioni dell’assistente vocale. Tra gli ingegneri, la cattiva gestione del gruppo di intelligenza artificiale ha addirittura portato a coniare un soprannome poco lusinghiero: AIMLess, alludendo alla sua apparente mancanza di direzione.

Dimostrazioni di Siri: aspettative non esaudite

Apple ha ricevuto molte critiche in seguito alla presentazione di nuove funzionalità per Siri durante il WWDC dell’anno precedente, mostrando caratteristiche che, a detta di molti utenti e esperti, non erano neppure pronte in versione prototipo. Le dichiarazioni di Ma confermano questa percezione. Durante la demo in cui Siri veniva interrogata sui piani di volo della madre e sull’orario del pranzo, alcuni membri del team non avevano mai visto versioni funzionanti delle nuove caratteristiche. All’epoca, l’unica innovazione già utilizzabile era una fascia colorata che appariva sullo schermo dell’iPhone quando Siri veniva attivata.

La rivelazione pone interrogativi su come Apple sia riuscita a lanciare anche solo alcune delle novità relative a Siri nelle versioni iOS 18.1 e 18.2. Tradizionalmente, la compagnia mostrava al pubblico solo funzionalità già pronte e testate, una prassi che sembra essere stata trascurata nel recente evento.

Nuove prospettive con il team di Federighi

Un tema centrale del rapporto è il rinnovato ottimismo all’interno di Apple riguardo a Siri, particolarmente grazie ai leader come Craig Federighi e Rockwell, riconosciuti per la loro capacità di portare a termine progetti. Federighi, responsabile del team software, ha apparentemente creato un’unità chiamata ‘Intelligent Systems’, considerata responsabile di molte delle nuove funzionalità lanciate da Apple nel campo dell’intelligenza. Anche se il team di Giannandrea continua a operare, ci sono indicazioni che possibili conflitti tra i gruppi di lavoro di Federighi e Giannandrea siano all’orizzonte.

Inoltre, un’altra importante novità riguarda la modifica delle politiche sull’intelligenza artificiale: gli ingegneri di Apple possono ora utilizzare modelli di terze parti open-source, mentre precedentemente erano vincolati a sviluppare funzionalità esclusivamente con modelli interni. È un cambiamento notevole nella filosofia di sviluppo della compagnia, che potrebbe portare a nuove possibilità creative.

Resta da vedere come questi cambiamenti influenzeranno il futuro di Siri, ma la situazione attuale evidenzia un percorso complesso e ricco di sfide da affrontare.