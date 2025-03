Apple e l’iPhone 17: in arrivo una grande evoluzione per le fotocamere

La decisione di acquisto per un nuovo smartphone passa sempre più spesso dalla qualità della fotocamera. Apple è ben consapevole di questo aspetto e, su ogni nuovo modello di iPhone, tende a proporre aggiornamenti significativi in questo campo. Quest’anno, il focus sembra essere sulla fotocamera frontale, che potrebbe ricevere un’importante evoluzione nell’imminente lancio della serie iPhone 17.

Novità per la fotocamera frontale

Dal lancio dell’iPhone 11 nel 2019, la fotocamera anteriore ha subito un significativo passaggio da 7 a 12 megapixel, grazie all’introduzione del sensore TrueDepth. Tuttavia, da allora, il numero di megapixel è rimasto invariato nonostante alcune migliorie, come quelle previste con il modello iPhone 14, che ha aggiunto un’apertura f/1.9 e l’autofocus. Secondo l’analista Jeff Pu, ma non è la prima volta che questa voce circola, quest’anno potrebbe andare in scena un cambiamento radicale: tutti e quattro i modelli della serie iPhone 17 dovrebbero vantare una fotocamera frontale potenziata a 24 megapixel.

Un altro analista, Ming-Chi Kuo, aveva già anticipato questa possibilità all’inizio dell’anno, rivelando che anche il design della lente passerà da un obiettivo a cinque elementi a uno a sei elementi, promettendo immagini più luminose e meno distorsioni anche in condizioni di scarsa luminosità.

Aggiornamenti nelle specifiche delle fotocamere

Non è solo la fotocamera frontale a ricevere upgrade significativi. Il report di Pu preannuncia anche un sensore teleobiettivo da 48 megapixel per i modelli Pro, in netta crescita rispetto ai 12 megapixel attuali. Questo potrebbe rappresentare un grande passo avanti nella qualità della fotografia, sfruttando capacità ottiche superiori mai viste prima nei precedenti iPhone. Anche il processore sarà aggiornato: i nuovi dispositivi saranno equipaggiati con il chipset A19 Pro e 12 GB di RAM, un miglioramento mai registrato prima.

Tutti i modelli della nuova serie supporteranno Wi-Fi 7, tecnologia attualmente riservata ai modelli Pro. Sorprende però sapere che solo l’iPhone 17 Air integrerà il modem Apple C1, che è stato presentato con il modello iPhone 16e, presumibilmente per la necessità di risparmio di spazio nella sua scocca sottile. Tuttavia, Pu ha ipotizzato che Apple potrebbe rivedere questa decisione e includere il modem in tutti i modelli.

L’Air e il futuro della serie iPhone

Nonostante le potenzialità, Pu esprime dubbi sull’impatto positivo che l’iPhone 17 Air avrà sulle vendite complessive di iPhone, definendolo “a bassa specifica” rispetto ai modelli Pro. È interessante notare che quest’ultimo sarà anche l’unico modello in titanio, mentre gli altri tre utilizzeranno alluminio. Questo potrebbe conferire all’Air un aspetto brillante e diverso dagli altri, ma al contempo evidenziare le sue limitazioni tecniche.

Un’altra novità attesa è il primo iPhone pieghevole, previsto per la fine del 2026, con un iPad o un Mac pieghevole atteso l’anno successivo. Nonostante il prezzo elevato che si prevede per questi modelli, Pu suggerisce che ciò contribuirà a incrementare il prezzo medio di vendita dell’azienda.

Tempistiche di lancio dell’iPhone 17

Si prevede che la serie iPhone 17 verrà presentata a settembre 2025, mese in cui Apple ha lanciato la maggior parte dei suoi modelli numerati nell’ultimo decennio. L’unica eccezione è stata l’iPhone 12, il cui arrivo è avvenuto ad ottobre 2020, ritardo causato dalle interruzioni nella catena di approvvigionamento dovute alla pandemia di Covid-19. Con tanti nuovi aggiornamenti in vista, l’attesa cresce tra i consumatori e gli appassionati di tecnologia per scoprire come l’azienda di Cupertino rivoluzionerà ancora una volta il mercato degli smartphone.