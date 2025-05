Apple e l’intelligenza artificiale: il ritardo che potrebbe costare caro

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha avuto un impatto significativo su molte aziende tecnologiche, e Apple non fa eccezione. Mentre altri giganti del settore come Google, Meta e Amazon acceleravano il loro sviluppo, la casa di Cupertino ha mostrato una certa riluttanza a investire in questo campo. Di seguito, esploriamo le ragioni di questa scelta, le conseguenze e il futuro della strategia di Apple nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

La riluttanza al cambiamento di Apple nelle tecnologie AI

Contrariamente ad altre aziende, i dirigenti di Apple non hanno colto appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale. In particolare, Craig Federighi, responsabile del software, non credeva che l’IA potesse diventare un elemento cruciale per il futuro dell’azienda. Testimonianze di ex dipendenti rivelano che altri dirigenti avevano già identificato l’importanza di questa tecnologia oltre un decennio fa. Tuttavia, i tentativi di convincere Federighi a investire in questo ambito non hanno avuto successo, portando Apple a restare indietro rispetto ai concorrenti.

L’entrata in scena di ChatGPT di OpenAI ha colto Apple di sorpresa. Quando Federighi ha finalmente provato a utilizzare la tecnologia di generazione del linguaggio, ha compreso il potenziale dell’intelligenza artificiale, ma ormai era troppo tardi per recuperare il ritardo accumulato. Mentre Google, Meta e Amazon avevano già avviato ricerche e sviluppi in IA, Apple ha avuto difficoltà a prendere una posizione chiara in questo settore in rapida evoluzione.

L’impatto della privacy sull’innovazione tecnologica

Apple ha sempre messo la privacy degli utenti al primo posto, un impegno che ha influito negativamente sul progresso dei suoi modelli di intelligenza artificiale. A differenza di OpenAI, che analizza i dati degli utenti per addestrare i propri modelli, Apple ha deciso di non utilizzare i dati degli utenti di iPhone o Mac. Anche i siti web hanno la possibilità di escludere la raccolta di dati da parte del crawler di Apple.

Questa scelta ha comportato un rallentamento nello sviluppo delle tecnologie di IA. Attualmente, l’azienda conta su un gran numero di analisti distribuiti a livello globale, impegnati a esaminare le uscite dei suoi sistemi per identificare eventuali errori. Apple sta anche lavorando a un nuovo assistente digitale, chiamato “LLM Siri”, con l’obiettivo di sostituire l’attuale Siri, che non ha soddisfatto le aspettative.

John Giannandrea, un esperto di intelligenza artificiale che ha lavorato in Google prima di unirsi ad Apple, ha recentemente visto ridotte le sue responsabilità nel settore dello sviluppo. Nonostante le difficoltà, Giannandrea continua a sostenere che Apple non è a rischio rispetto ai suoi concorrenti nel campo dell’IA, ma i segnali contraddittori delle leadership aziendali suggeriscono il contrario.

L’approccio futuro di Apple verso l’intelligenza artificiale

Al fine di colmare il divario con la concorrenza, Apple sta cercando di implementare rapidamente funzionalità di intelligenza artificiale nei suoi dispositivi. Recentemente, l’azienda ha avviato negoziati con Google per integrare il modello AI Gemini negli iPhone, un’iniziativa che rispecchia le strategie di altre aziende come Samsung e Google.

Il contesto attuale porterà Apple a modificare il suo approccio comunicativo, lasciando trapelare meno novità in anticipo rispetto ai lanci ufficiali. Secondo alcuni dipendenti, l’azienda avrà un atteggiamento più prudente e annuncerà le funzionalità solo poco prima della loro attivazione, un cambiamento che si rifletterà anche nella pianificazione del WWDC di quest’anno, ritenuto potenzialmente meno spettacolare.

Nel contesto dell’ultimo iPhone 16, Apple aveva annunciato che i nuovi dispositivi sarebbero stati “progettati per l’Apple Intelligence”, ma la realtà ha mostrato che molte funzionalità promesse non erano pronte al momento dell’uscita, creando frustrazione tra i consumatori e gli addetti ai lavori. Inoltre, la lentezza nella pubblicazione di nuove funzionalità deve essere attribuita sia alla cultura aziendale di portare avanti un forte impegno per la privacy, sia a una gestione che ha mostrato contraddizioni.

Il futuro dell’intelligenza artificiale in Apple è incerto, ma ci sono segnali che l’azienda riconosca la necessità di essere competitiva per sostenere la propria reputazione nel settore.