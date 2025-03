Apple e l’intelligenza artificiale: arriva il rapporto sulla privacy

Negli ultimi anni, Apple ha investito notevoli risorse nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, impegnandosi a garantire la privacy degli utenti. Le funzionalità di intelligenza artificiale, denominate Apple Intelligence, vengono gestite principalmente sui dispositivi, ma quando è necessaria maggiore potenza di calcolo, l’azienda si avvale dei propri server dedicati, conosciuti come Private Cloud Compute . La gestione dei dati raccolti e l’implementazione della privacy sono temi centrali nell’ecosistema Apple, e l’ultima novità permette agli utenti di monitorare l’uso di tali funzioni.

Monitoraggio della privacy con i rapporto di Apple Intelligence

Apple ha introdotto la funzionalità di rapporti sulla privacy per le sue tecnologie di intelligenza artificiale, la quale è accessibile tramite impostazioni su iPhone, iPad e Mac. Una notizia che ha suscitato l’interesse degli utenti è la possibilità di visualizzare esattamente quali informazioni sono state inviate al PCC. Tuttavia, le segnalazioni degli utenti finora riportano un aspetto curioso: molti di loro non trovano dati nei propri rapporti.

Questo non significa necessariamente che Apple nasconda informazioni. Al contrario, suggerisce una scarsa interazione con le funzionalità di intelligenza artificiale integrate o che le poche interazioni effettuate sono state gestite direttamente dai dispositivi. La funzionalità è stata lanciata in versione beta la scorsa estate e da allora ha continuato a evolversi, dimostrando l’interesse dell’azienda per la sicurezza e la trasparenza.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Private compute modules e sicurezza dei dati

Un aspetto chiave della nuova architettura di Apple è rappresentato dai Private Compute Modules . Questi moduli sono progettati con chip specifici per garantire che le richieste online siano elaborate con un alto livello di sicurezza. I dati vengono trattati attraverso un sistema di crittografia end-to-end che assicura che nemmeno Apple possa accedere a tale informazione. La strategia di trattamento dei dati è stata pensata per rispettare la privacy degli utenti e garantire che le loro informazioni personali rimangano protette, evidenziando l’impegno dell’azienda in questo ambito sensibile.

Gli utenti dei dispositivi Apple compatibili, che operano con iOS 18.1 o macOS 15.1 beta, possono accedere a un nuovo menu chiamato “Rapporto di Intelligenza Apple” all’interno delle impostazioni di Privacy e Sicurezza. Qui, è possibile esportare un rapporto dettagliato delle interazioni con Apple Intelligence, consentendo così una trasparenza senza precedenti.

Come controllare il proprio rapporto di privacy

Per accedere ai rapporti sulla privacy, gli utenti possono navigare nelle impostazioni del loro dispositivo. Andando su Impostazioni > Privacy & Sicurezza e scorrendo fino ai Registri di Trasparenza, si può verificare il proprio stato. L’opzione di rapporti consente di selezionare un intervallo di tempo, che può variare da 15 minuti fino a sette giorni. Questi parametri offrono agli utenti la possibilità di monitorare in modo dettagliato le proprie attività nell’ambito delle funzionalità di intelligenza artificiale offerte da Apple.

Diversi membri della redazione di 9to5Mac hanno provato a utilizzare l’impostazione di sette giorni, ma, con sorpresa, hanno trovato rapporti completamente vuoti. Questa situazione solleva interrogativi sul grado di utilizzo delle funzioni di Apple Intelligence e sull’interesse degli utenti per queste tecnologie. Gli utenti sono invitati a controllare i propri rapporti e a partecipare a un sondaggio per capire meglio le esperienze comuni, dando voce alle loro osservazioni al riguardo.

Se hai anche tu un dispositivo Apple, controlla il tuo rapporto e partecipa al sondaggio per contribuire a una discussione più ampia sui temi della privacy e dell’intelligenza artificiale.