Apple e Lenovo: i punteggi più bassi di riparabilità tra i laptop secondo un'analisi recente

Un’analisi condotta dal gruppo di difesa dei consumatori US Public Interest Research Group Education Fund ha rivelato che Apple e Lenovo presentano i punteggi di riparabilità più bassi nel settore dei laptop. Questa situazione emergente offre uno spaccato interessante sulle difficoltà legate alla riparazione dei dispositivi, in un momento in cui la legislazione sul diritto alla riparazione sta guadagnando sempre più attenzione.

Analisi della riparabilità dei laptop

Nella quarta edizione del rapporto “Failing the Fix”, US PIRG ha calcolato i punteggi di riparabilità per laptop e smartphone di marchi noti negli Stati Uniti. L’analisi si è concentrata sui “dieci dispositivi più recenti” disponibili per l’acquisto direttamente dai produttori a gennaio 2025. Quando i siti web non permettevano di ordinare i prodotti per data di rilascio, US PIRG ha adottato la strategia di selezionare i dispositivi basandosi su criteri come “i più venduti” o simili, come spiegato nella sezione metodologica del rapporto.

Nel corso dell'analisi, è stato fondamentale recuperare i punteggi dal French Repairability Index sui siti web dei produttori di PC e su piattaforme di rivenditori terzi. US PIRG ha ottenuto i punteggi medi dei produttori di PC combinando il punteggio totale francese con quello di disassemblaggio per ciascun dispositivo. Maggiore peso è stato dato ai punteggi di disassemblaggio, considerando che essi meglio rappresentano l’opinione dei consumatori in merito alla riparabilità.

Influenza delle associazioni e legislazione sul diritto alla riparazione

La valutazione finale ha tenuto conto anche delle associazioni e delle attività di lobbying che influenzano il mercato. US PIRG ha sottratto mezzo punto ai produttori membri di gruppi come TechNet o la Consumer Technology Association , noti per opporsi a leggi sul diritto alla riparazione. Inoltre, ogni iniziativa legislativa a favore del diritto alla riparazione sostenuta dal produttore nell’ultimo anno ha consentito di aggiungere un quarto di punto al punteggio.

Nel complesso, l'analisi ha evidenziato un aumento dei punteggi di riparabilità per i telefoni cellulari quest'anno rispetto all'anno precedente, ma ha sottolineato come i laptop non mostrino sostanziali miglioramenti in questo ambito. Infatti, i laptop HP, purtroppo, hanno subito un decremento nella loro riparabilità dal 2023 al 2024, senza segnali di miglioramento nel corso di quest’anno. Anche Lenovo e Asus hanno registrato progressi lenti e incostanti negli ultimi anni.

Le motivazioni dietro la riparabilità dei laptop

Lucas Gutterman, uno degli autori del rapporto e direttore della campagna “Designed to Last” di US PIRG, ha dichiarato che il gruppo non è completamente certo del motivo per cui i punteggi di riparabilità dei laptop riescano a rimanere indietro rispetto a quelli dei telefoni. Tuttavia, si sospetta che ciò possa essere correlato alla domanda dei consumatori e all'influenza delle leggi sul diritto alla riparazione, che stanno spingendo i venditori a progettare telefoni più facili da riparare. Gutterman ha anche citato dati IDC che indicano come gli americani tengano i loro telefoni per una media di quattro anni, circa nove mesi in più rispetto a qualche anno fa. Questa tendenza rende la riparabilità degli smartphone un tema di grande rilevanza.