Apple e la pressione antitrust in Germania: la Corte dà ragione al Bundeskartellamt

Apple, colosso della tecnologia, si trova sotto una crescente pressione da parte delle autorità antitrust in Germania. Questo avviene dopo l’entrata in vigore di una nuova legge che consente al Bundeskartellamt, l’ufficio federale antitrust, di ordinare modifiche alle modalità di gestione dell’App Store da parte dell’azienda. Recentemente, la Corte Federale di Giustizia tedesca ha dato ragione all’ente regolatore, dando una forte spinta al processo di scrutinio che coinvolge il gigante americano.

La differenza fondamentale tra legislazione statunitense ed europea

Un aspetto cruciale da considerare riguarda le differenze di approccio tra il diritto antitrust negli Stati Uniti e in Europa. In entrambi i contesti legali, le autorità devono dimostrare che un’azienda ha intrapreso azioni che ostacolano la concorrenza di altre imprese. Tuttavia, la legge statunitense richiede la prova che tali azioni abbiano comportato un danno reale ai consumatori, come ad esempio l’aumento dei prezzi.

Al contrario, in Europa, è sufficiente dimostrare che il comportamento anti-concorrenziale può portare a un potenziale danno per i consumatori. Questo approccio consente di intervenire in una fase molto precedente, con l’intento di prevenire piuttosto che curare. Il Bundeskartellamt ha ritenuto che il modo in cui Apple gestisce l’App Store crei il potenziale per danni ai consumatori, giustificando così il suo intervento e la richiesta di modifiche alle politiche aziendali.

Il pronunciamento della Corte e le conseguenze per Apple

Il 25 ottobre 2023, Apple ha subito una battuta d’arresto significativa quando la Corte Federale di Giustizia tedesca ha confermato il giudizio del Bundeskartellamt, aprendo la strada a un regime di regolamentazione molto più severo per l’azienda nel mercato tedesco. I giudici hanno sostenuto la classificazione di Apple come “azienda di primaria importanza intersettoriale per la concorrenza”, stabilendo così le basi per l’applicazione di regole rigorose su come vengono vendute le app per iPhone.

Questa decisione è stata preceduta da un lungo dibattito sulla posizione di mercato di Apple, e segna un chiaro avvertimento per altre aziende di tecnologia che operano in Europa. Ora, la Germania ha la possibilità di stabilire norme specifiche su come l’App Store deve funzionare e su come le app possono essere distribuite all’interno della sua giurisdizione.

Riflessioni sul futuro dell’App Store

Malgrado la sentenza, resta incerta la direzione che il Bundeskartellamt intende intraprendere riguardo alle regole che potrebbe imporre. Dato che le leggi dell’Unione Europea già prevedono che Apple consenta l’uso di app store di terze parti, non è chiaro quali ulteriori misure si possano adottare. Gli esperti del settore osservano che le protezioni antitrust richieste dai regolatori europei potrebbero già essere garantite attraverso la legislazione esistente dell’UE.

Nel frattempo, Apple continua a difendere la sua posizione, sostenendo di non detenere un ruolo dominante nel mercato complessivo delle app mobili. Tuttavia, i regolatori europei mantengono una visione contraria, sostenendo che l’azienda possieda una sorta di monopolio per quanto riguarda le app destinate agli utenti di iPhone, il che solleva interrogativi sulle future strategie del gigante tecnologico in Europa e sulle eventuali ripercussioni per gli utenti e gli sviluppatori.

La lotta tra Apple e i regolatori europei sembra destinata a proseguire, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare non solo il mercato tedesco, ma anche quello europeo nel suo complesso.