Apple e la lotta contro il pagamento esterno: la nuova strategia contro la concorrenza

Con l’implementazione delle normative europee, Apple si è trovata costretta a consentire agli sviluppatori di iPhone di bypassare il sistema di pagamento dell’App Store. Tuttavia, la risposta dell’azienda di Cupertino ha suscitato preoccupazione e critiche, poiché sta attuando una serie di tattiche intimidatorie nei confronti degli sviluppatori. Questo articolo esplora la controversia in atto e le implicazioni legali legate alle recenti scelte di Apple.

La strategia dell’avviso: un modo per scoraggiare i pagamenti esterni

Recentemente, Apple ha introdotto un avviso ben visibile per le app che utilizzano sistemi di pagamento esterni. Questo approccio sarebbe in contraddizione con le linee guida ufficiali dell’azienda e potrebbe violare le leggi antitrust europee. Viktor Maric, sviluppatore, ha condiviso un’immagine su Twitter evidenziando la questione mediante l’esempio di Instacar, una delle app business più diffuse in Ungheria.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il messaggio di Apple sembra suggerire che ci siano conseguenze per le app che decidono di ricorrere a sistemi di pagamento esterni. Michael Tsai, esperto sviluppatore di app per Mac, ha sottolineato come Apple usi tre livelli diversi di avvisi: informativo, di avvertimento e critico. Il livello critico, contrassegnato da un’icona arancione con un triangolo, è destinato a situazioni di massimo allerta, come la possibilità di perdita di dati.

Stranamente, Apple ha scelto di applicare questo tipo di avviso nei confronti di opzioni di pagamento esterne sicure, come Stripe o PayPal, senza chiarire perché queste avvertenze siano appropriate in tale contesto.

La violazione delle normative europee: il Digital Markets Act

Questa manovra da parte di Apple non sembra solo una strategia di marketing, ma potrebbe anche costituire una violazione del Digital Markets Act . Tale regolamento, che ha spinto Apple ad aprire il mercato ai pagamenti di terze parti, vieta esplicitamente l’uso di messaggi intimidatori per dissuadere gli utenti dall’utilizzare opzioni di pagamento alternative. Questo comportamento si qualificherebbe come una misura anti-sterzo illegale, contraria agli intenti del DMA.

Opinioni di esperti del settore, come John Gruber, segnalano che l’atteggiamento di Apple potrebbe derivare da una comprensione limitata del mercato dei pagamenti online piuttosto che da una malizia intenzionale. Gruber definisce la situazione dell’App Store come “non competitiva“, volendo dare a Apple il beneficio del dubbio, evidenziando come i dirigenti di alto profilo possano avere una visione distorta della realtà economica corrente.

La reazione degli sviluppatori e la difesa del mercato aperto

Le manovre intimidatorie di Apple hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli sviluppatori, molti dei quali si sono detti preoccupati per le conseguenze di queste pratiche. In particolare, si osserva un crescente discontento verso la monopolizzazione del mercato delle app, che limita la libertà di scelta degli utenti. Se Apple evidenziasse in maniera chiara i vantaggi dell’acquisto attraverso l’App Store, come la gestione centralizzata degli acquisti e della assistenza in caso di dispute, gli utenti potrebbero optare spessissimo per questa opzione.

Le strategie di Apple, invece, sembrano più orientate a ostacolare la competizione piuttosto che a migliorare l’offerta del loro servizio. Questa scelta non solo sfida le regolazioni imposte dall’Unione Europea, ma contribuisce a creare un clima di sfiducia tra sviluppatori e utenti, compromettendo la reputazione dell’azienda nel lungo termine.

La battaglia di Apple contro i sistemi di pagamento esterni si rinnova ogni giorno, ma con l’attenzione crescente della legislazione e dell’opinione pubblica, le scelte dell’azienda potrebbero rivelarsi più costose di quanto previsto.