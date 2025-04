Apple e il futuro di iOS 19: tre iPhone pronti ad essere esclusi

Con l’attesa per l’arrivo di iOS 19, Apple potrebbe ufficialmente interrompere il supporto per tre modelli di iPhone ancora attualmente in uso. Secondo voci trapelate da un account affidabile, sembra che gli utenti di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max, tutti lanciati nel 2018 e dotati del chip A12 Bionic, non riceveranno l’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo.

iPhone non più supportati

Il mondo degli smartphone è in costante evoluzione, e gli aggiornamenti software rappresentano un elemento chiave per garantire prestazioni ottimali. Con il rilascio di iOS 19, Apple sembrerebbe mettere da parte iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Questi modelli, pur essendo stati pilastri delle vendite nel loro periodo, non riusciranno a soddisfare i requisiti tecnici richiesti per le novità del prossimo sistema operativo, il quale farà il suo debutto ufficiale durante la Worldwide Developers Conference il 9 giugno.

L’esclusione di questi modelli ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti fedeli di Apple, che si sono sempre affidati alla compagnia per mantenere i loro dispositivi aggiornati. Con iPhone 11 e successivi in grado di supportare iOS 19, gli utenti di modelli più datati dovranno rivedere le loro opzioni. Si tratta sicuramente di una notizia che potrebbe spingere a considerare un’upgrade verso modelli più recenti, vista la crescente necessità di rimanere al passo con le innovazioni software.

Novità attese in iOS 19

Con l’uscita di iOS 19, si prevedono diverse novità che mirano a semplificare e migliorare l’interazione con le interfacce Apple. Il nuovo aggiornamento è atteso come uno dei più significativi dal rilascio di iOS 7 nel 2013, e il design di questo software dovrebbe coprire non solo gli iPhone, ma anche iPad e Mac. Secondo le indiscrezioni, Apple intende uniformare l’aspetto del proprio ecosistema, introducendo un restyling per icone, pulsanti di sistema e controlli, ma anche per gli elementi delle interfacce delle applicazioni.

Le modifiche estetiche non si limiteranno a un semplice rinnovamento visivo. Si prevede che iOS 19 incorpore effetti di trasparenza e riflessione, in un design ispirato al software del Vision Pro. Sarà un’operazione mirata a rendere l’esperienza utente più intuitiva, semplificando la navigazione e il controllo dei dispositivi. Queste modifiche puntano a rendere più fluida l’interazione con il sistema, garantendo una user experience più omogenea per tutti i modelli supportati.

Le attese per l’intelligenza artificiale

Uno dei temi di discussione in vista del WWDC è sicuramente l’intelligenza artificiale. Con la promessa di potenziare Siri e di introdurre nuove funzionalità che rendano l’interazione con la tecnologia più fluida, le aspettative correlate a queste innovazioni sono alte. Tuttavia, le ultime notizie suggeriscono che, mentre Apple sta lavorando a un’implementazione iniziale della funzione di conversazione di Siri, l’interfaccia completa non dovrebbe essere lanciata prima di iOS 20, previsto per il 2027.

Questo porta a riflessioni sulla tempistica di rilascio delle promesse fatte da Apple in merito agli avanzamenti dell’intelligenza artificiale. La compagnia sembra essere in una fase di studio e perfezionamento, mirando a garantire una qualità superiore prima di presentare ufficialmente nuove funzionalità. Anche se certe aspettative non verranno soddisfatte nel breve termine, il futuro sembra promettente.

Mentre la comunità degli utenti Apple si prepara al passaggio a iOS 19, la decisione di escludere alcuni modelli datati potrebbe rappresentare una tappa importante nella strategia della multinazionale di Cupertino, sempre pronta ad evolvere insieme alla tecnologia.