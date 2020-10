Apple svela le differenze tra le batterie degli iPhone 12 e degli iPhone 11: più piccole ma ugualmente prestanti

Dopo mesi di indiscrezioni sulle dimensioni della batteria della serie iPhone 12, Apple ha finalmente incluso l’iPhone 12, 12 Pro, 12 mini e 12 Pro Max nel foglio delle specifiche delle dimensioni della batteria del dispositivo (PDF).

Per la necessità di ospitare tutte le antenne, i modem e i filtri 5G e anche per montare un sensore della fotocamera più grande, Apple ha leggermente ridotto le dimensioni delle batterie dell’iPhone 12 rispetto ai rispettivi modelli di iPhone 11. Tuttavia, grazie al chipset 5nm di nuova generazione e alle tecnologie di visualizzazione OLED, anche il consumo energetico dei nuovi iPhone durante l’esecuzione di attività quotidiane – come la visione di video, ndr – è stato ridotto.

Di conseguenza, Apple elenca una durata della batteria della serie iPhone 12 identica alle controparti di iPhone 11. Ad eccezione del 12 mini, ovviamente, poiché questo telefono non ha un “alter ego” del 2019.

Partendo dall’iPhone 12 Pro, si nota una batteria da 2815 mAh contro i 3110 mAh della batteria dell’iPhone 11. La batteria dell’iPhone 12 ha una capacità inferiore di circa il 10% rispetto a quella dell’iPhone 11, eppure ciò non ha influenzato le valutazioni della durata della batteria di Apple tra l’11 e il suo erede.

L’iPhone 12 Pro, d’altra parte, ha la stessa batteria, display e processore dell’iPhone 12, quindi non sorprende che Apple elenchi gli stessi numeri di resistenza. Per quanto riguarda la durata e la capacità della batteria di iPhone 12 Pro e iPhone 11 Pro, tuttavia, le cose cambiano, dato che abbiamo una diminuzione di circa il 7,5% della capacità della batteria, 17 ore contro 18 di riproduzione video e 65 ore di riproduzione audio.

Se invece mettiamo a confronto iPhone 12 Pro Max con iPhone 11 Pro Max, i calcoli diventano un pò più complicati. Apple elenca 14.13 Wh per l’iPhone 12 Pro Max ed evidenzia un calo del 6,45% rispetto al 15.04Wh che cita per la batteria dell’iPhone 11 Pro Max, ma non possiamo conoscere la tensione che utilizza prima del primo smontaggio del 12 Pro Max.

Andare con i 3,79 V dello scorso anno sull’11 Pro Max restituirebbe una capacità di 3727 mAh, mentre andare con il 3,83 V utilizzato nell’iPhone 11 ci farebbe guadagnare 3687 mAh, ovvero il numero che si vocifera sul 12 Pro Max da un bel pò.

Indipendentemente dal fatto che Apple scelga di elencare la capacità tipica o nominale delle batterie dell’iPhone, è evidente che l’iPhone 12 Pro Max ha una confezione più piccola di quella dell’iPhone 11 Pro Max, eppure Apple elenca di nuovo la stessa durata della batteria con una carica .

Sfortunatamente, l’iPhone 12 mini non ha posto per una batteria grande come quella dell’iPhone 11, quindi il suo pacchetto ha una capacità inferiore di oltre un quarto. Tuttavia, riesce ancora a battere la batteria dell’iPhone SE, pur rimanendo più compatta.

Inoltre, a causa delle dimensioni del display molto più ridotte – 5,4” contro 6,1″ – l’iPhone 12 mini riesce quasi a non soffrire del calo della durata della batteria che ci si aspetterebbe guardando solo la differenza in termini di dimensioni, poiché Apple elenca solo 15 ore contro 17 ore sessione di riproduzione video a pagamento e la stessa durata della riproduzione audio. Per farla breve, le batterie più piccole della serie iPhone 12 vs iPhone 11 non dovrebbero necessariamente tradursi in risultati peggiori di durata della batteria.

Fonte Phone Arena