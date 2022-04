Apple rivela le date della WWDC 2022: iOS 16 e iPadOS 16 protagonisti

Apple ha annunciato ufficialmente le date della prossima Worldwide Developers Conference. La WWDC 2022 si svolgerà da lunedì 6 giugno a venerdì 10 giugno, come riportato dal gigante di Cupertino, che ha inoltre sottolineato che l’evento si terrà anche quest’anno in modalità online.

Tuttavia, la Mela trasmetterà in streaming l’intera WWDC 2022, incluso il keynote programmato per il giorno dell’apertura (dove vengono solitamente presentate le imminenti versioni del software, ndr).

Sarà il terzo anno consecutivo in cui il WWDC viene trasmesso in streaming e non davanti ad un pubblico dal vivo, ovviamente a causa della pandemia di Covid-19. Sul sito Web degli sviluppatori Apple e sull’app, la società del CEO Tim Cook invita tutti ad unirsi agli sviluppatori di tutto il mondo dal 6 al 10 giugno “per una settimana stimolante di tecnologia e community”.

Naturalmente i protagonisti dell’evento saranno iOS 16 e iPadOS 16, con le versioni beta dei sistemi operativi che verranno distribuite per tutta l’estate fino a quando le versioni finali non saranno pronte per essere rilasciate (durante il terzo trimestre, ndr).

Oltre a dare una sbirciatina alle evoluzioni dei sistemi operativi Apple, durante il resto della settimana gli sviluppatori potranno partecipare virtualmente alle riunioni con il personale della Mela, insegnando loro trucchi e dando i giusti consigli su come creare app migliori.

Ma l’azienda californiana coglierà l’occasione anche per presentare qualche nuovo prodotto? Diversi leaker sono convinti di sì. In particolare, su Twitter non sono pochi gli informatori che sostengono che Apple potrebbe presentare ufficialmente il Mac Pro proprio al WWDC 2022. D’altronde, era stata la stessa Mela – durante il suo evento Peek Performance dello scorso marzo – ad accennare che un dispositivo del genere sarebbe stato presentato “in un secondo momento”.

Per quanto riguarda Google, la sua I/O Developer Conference si terrà da mercoledì 11 maggio a giovedì 12 maggio. Anche BigG trasmetterà l’evento in streaming: il colosso di Mountain View lancerà la sua prima versione beta di Android 13 questo mese, pertanto durante l’I/O l’argomento principale non potrà che essere la tredicesima evoluzione del robottino verde.

Ma quando si tornerà agli eventi dal vivo? Forse già dall’anno prossimo, Covid-19 permettendo.

Fonte Phone Arena