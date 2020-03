Apple: coronavirus fa annullare evento di lancio del 31 marzo

Vi abbiamo parlato molto in questi ultimi mesi del nuovo iPhone SE 2, noto anche come iPhone 9, che Apple avrebbe dovuto lanciare alla fine di questo mese, insieme ad altri dispositivi, tra cui la nuova generazione di iPad Pro.

Tuttavia, secondo quanto riferito, Apple è costretta a modificare il suo piano e annullare l’evento di lancio di marzo a causa dell’epidemia di coronavirus.

Apple: coronavirus ritarda presentazione nuovi iPhone

Secondo diverse indiscrezioni l’azienda di Cupertino si è vista dover prendere la decisione di annullare l’evento di fine marzo e nel contempo ha posticipato l’annuncio e la data di uscita del prossimo iPhone 9.

La decisione di annullare l’evento arriva poiché la Contea di Santa Clara ha temporaneamente vietato le riunioni e gli assembramenti di persone a causa del crescente numero di casi di coronavirus nella regione.

Secondo quanto riferito, Apple ha anche considerato di tenere l’evento in un altra località o addirittura di annunciare i nuovi prodotti attraverso un evento online, come ha fatto anche Xiaomi. Quello che accadrà ancora non lo sappiamo, ciò che è sicuro è che i nuovi dispositivi subiranno dei ritardi.

Per quanto riguarda l’iPhone 9, sembra che l’epidemia di coronavirus abbia davvero influenzato la produzione e la catena di approvvigionamento dello smartphone. Dalle indiscrezioni emerse pare che il dispositivo potrebbe essere lanciato nel giugno di quest’anno o addirittura più tardi.

È stato anche riferito che il lancio dei modelli dell‘iPhone 12 verranno ritardato rispetto alle usuali tempistiche. Solitamente Apple presentava i nuovi dispositivi verso settembre, ottobre o novembre, ma pare che quest’anno queste tempistiche non potranno essere rispettate. Le indiscrezioni riportano che l’azienda di Cupertino sta riscontrando non solo problemi di produzione e di approvvigionamento ma anche le restrizioni nei viaggi. Le limitazioni a viaggi e spostamenti sono ostacoli che impediscono il rispetto delle tempistiche di lancio.

Fonte gizmochina