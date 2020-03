Apple e Coronavirus: in aumento gli acquisti di iPad e MacBook

Nonostante Apple abbia dovuto chiudere a causa del Coronavirus tutti i suoi punti vendita fatta eccezione per la Cina, la domanda di prodotti come iPad e MacBook rimane alta. Un rapporto interno indica che la domanda di questi dispositivi rimane positiva nonostante il fatto che la maggior parte dei negozi siano chiusi e molti consumatori debbano affrontare problemi finanziari legati all’epidemia di coronavirus.

Apple e Coronavirus

Secondo una nota in circolazione in questi giorni, sappiamo che i fornitori della nuova tastiera a forbice Apple continuano a incrementare la produzione secondo i piani pre-coronavirus. La tastiera a forbice viene utilizzata nel MacBook Pro da 16 pollici, nel MacBook Air da 13 pollici e nell’imminente Magic Keyboard per gli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici presentati la scorsa settimana. Secondo fonti interne, i fornitori impegnati negli approvvigionamenti di materiali per la nuova tastiera non hanno visto tagli agli ordini nonostante le preoccupazioni sul coronavirus.

Apple è, infatti, tornata a una tastiera a forbice dopo gravi problemi di affidabilità con il design della tastiera a farfalla. La tastiera a farfalla è comparsa per la prima volta nel MacBook da 12 pollici e successivamente distribuita anche nei modelli MacBook Pro. I problemi di affidabilità della tastiera a farfalla erano così diffusi che l’azienda di Cupertino ha lanciato un programma di assistenza speciale per i clienti.

L’epidemia di coronavirus minaccia la produttività di moltissime aziende, tra cui anche quella di Apple. I problemi nella catena di approvvigionamento possono limitare la disponibilità dei prodotti o ritardare l’uscita di prodotti nuovi, come potrebbe succedere con i nuovi iPhone 2020. Pare che sia proprio per problemi di approvvigionamento che Apple la scorsa settimana aveva posto un limite al numero di iPhone e iPad Pro acquistabili tramite il sito ufficiale. Apple ha rimosso i limiti e, per ora, è possibile acquistare qualsiasi quantità liberamente.

Tuttavia in questo periodo di quarantena sta facendo aumentare rapidamente la domanda di tablet e notebook per studiare a casa. Infatti, il numero sempre crescente a livello globale di persone che studiano o lavorano da casa, oltre a coloro che ricercano semplice intrattenimento, aiuta a creare domanda per nuovi iPad, MacBook e altri dispositivi Apple.

Fonte 9to5mac