Apple conferma tutto: gli iPhone 14 ufficiali il 7 settembre

Dopo settimane di indiscrezioni, Apple ha finalmente annunciato nelle scorse ore che il suo prossimo evento speciale si terrà mercoledì 7 settembre alle 10:00 (ora del Pacifico, 19 ora italiana). L’evento si svolgerà presso lo Steve Jobs Theatre nel campus di Apple Park a Cupertino, in California, e saranno presenti alcuni membri dei media invitati al campus della Mela.

L’evento del 7 settembre si concentrerà ovviamente sui nuovi modelli di iPhone 14. La società del CEO Tim Cook presenterà un ‌iPhone 14‌ da 6,1 pollici, un iPhone Max da 6,7 ​​pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e un ‌iPhone 14 Pro‌ Max da 6,7 ​​pollici. Quest’anno non vedremo ‌iPhone‌ “mini” da 5,4 pollici (le vendite dell’iPhone 12 mini e dell’iPhone 13 mini non sono andate bene, ndr) con Apple che opterà invece per dispositivi più grandi.

Pur non aspettandoci grandi cambiamenti per i modelli ‌iPhone 14‌ standard, si percepisce invece una certa curiosità per i modelli ‌iPhone 14 Pro‌, che presenteranno una nuova soluzione estetica caratterizzata da un sistema pillola + foro che va a sostituire il criticatissimo notch. Inoltre, i modelli Pro avranno anche un chip A16, una nuova fotocamera da 48 megapixel e altri interessanti miglioramenti.

I modelli ‌iPhone 14‌ saranno ancora alimentati con un chip A15 e non avranno la stessa impressionante tecnologia della fotocamera: tuttavia, i due telefoni disporranno di nuovi colori, un obiettivo Ultra Wide aggiornato, un supporto 5G più veloce e WiFi 6E.

Ma non saranno solo gli iPhone‌ 14 i protagonisti dell’evento del 7 settembre. Apple sta infatti lavorando su Apple Watch aggiornati: al momento è in fase di sviluppo un nuovo Apple Watch Series 8 che potrebbe presentare una modalità di risparmio energetico aggiornata, una maggiore durata della batteria, un rilevamento della temperatura, un chip S8 e altre possibili funzionalità come il rilevamento degli incidenti stradali.

Apple dovrebbe presentare anche un “Apple Watch Pro” di fascia alta, che si distinguerà per un nuovo design, maggiori dimensioni e un display (e una struttura complessiva) molto più resistente. L’Apple Watch “Pro” si rivolge soprattutto agli atleti e a coloro che sottopongono i propri orologi ad un utilizzo più intenso.

I fan della Mela attendono con ansia anche altri prodotti, come gli AirPods Pro di seconda generazione, un nuovo iPad di decima generazione, un iPad Pro aggiornato, un Mac Pro con Apple Silicon e altro ancora: tutti questi dispositivi dovrebbero essere annunciati in ​​un secondo evento che la società del CEO Tim Cook sta già programmando per ottobre.

Apple trasmetterà in streaming l’evento del 7 settembre sul suo sito Web, su YouTube e su Apple TV tramite l’app ‌Apple TV‌.

Apple sceglie il 7 settembre per i nuovi iPhone: troppo presto?

Qualche utente, sulle varie piattaforme social, si è posto questa domanda. Apple aveva infatti abituato i fan ai lanci dei nuovi iPhone sempre poco prima della metà di settembre. Tuttavia, già in passato il colosso di Cupertino aveva presentato ufficialmente i nuovi melafonini nella prima decade di settembre.

Era accaduto con l’iPhone 6, presentato il 9 settembre 2014, e l’anno successivo con l’iPhone 6s, mostrato al mondo il 9 settembre 2015. Per ritrovare un altro 7 settembre bisogna tornare al 2016, con la presentazione dell’iPhone 7. Si tratta comunque di differenze di qualche giorno: l’unica eccezione recente fu quella del 2020, con il lancio dell’iPhone 12 che fu ovviamente condizionato dalla pandemia di Covid-19 e dai lockdown. In quel caso Apple presentò il prodotto il 13 ottobre.

