Apple cerca di ridurre la sua dipendenza dalla Cina spostando la produzione in India

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina stanno mettendo in luce un aspetto critico dell’industria tecnologica: la forte dipendenza di Apple dalla Cina per la produzione dei suoi dispositivi. Un recente rapporto ha rivelato i piani dell’azienda di trasferire parte della sua catena di approvvigionamento in India, affrontando nel contempo le difficoltà imposte dalle autorità cinesi che complicano questo processo.

La strategia di Apple per diversificare la produzione

Apple ha espresso l’intento di spostare il 50% della produzione degli iPhone al di fuori della Cina. Questo cambiamento strategico rappresenta non solo una risposta alle continue tensioni in ambito commerciale, ma anche una necessità dettata dalla vulnerabilità che l’azienda sta vivendo a causa della sua dipendenza da un solo paese per l’assemblaggio dei suoi prodotti. I dati recenti mostrano che attualmente solo il 20% degli iPhone è assemblato in India, dopo anni di sviluppo di questa parte della produzione.

Il rapporto di The Information mette in evidenza che Apple sta cercando di ridurre il rischio legato alla catena di fornitura, ma le autorità cinesi stanno rendendo difficile questo passaggio. In un’occasione, un fornitore di Apple in Cina non ha potuto esportare macchinari necessari per la produzione del nuovo iPhone 17 in India, costringendo la compagnia a trovare soluzioni alternative. È stato creato un front company in Asia sudorientale per acquistare le macchine, che poi sono state portate in India per essere utilizzate in una fabbrica di Foxconn, la quale è il principale produttore di iPhone per Apple.

Le difficoltà di esportazione e le lungaggini burocratiche

L’ostruzionismo delle autorità cinesi si manifesta in vari modi. Diverse fonti vicine al mondo della produzione indicano che le richieste di spedizione di attrezzature necessarie per gli iPhone vengono spesso bloccate o subiscono ritardi ingiustificati. I tempi di approvazione delle autorità cinesi per il trasferimento dell’equipaggiamento di produzione sono passati da due settimane a un lasso di tempo che può arrivare fino a quattro mesi. Alcune domande di esportazione vengono persino respinte senza alcuna spiegazione.

Queste difficoltà creano un contesto complesso per Apple, che si trova a dover fronteggiare non solo le sfide legate alla produzione, ma anche quelle diplomatiche. Mentre l’azienda guarda all’India con l’obiettivo di diversificare le sue operazioni, le interazioni con le autorità cinesi potrebbero influenzare le scelte future.

Il contesto globale e le implicazioni politiche

Navigare attraverso le dinamiche globali che coinvolgono Stati Uniti, Cina e India implica sfide significative per Apple. Se il recente rapporto attrarrà l’attenzione dei media, potrebbe anche influenzare il supporto del governo statunitense nei confronti di Apple, soprattutto in un periodo in cui le tensioni commerciali con la Cina sono elevate. Se il racconto che emerge è quello di un’azienda che cerca di diversificare la propria produzione mentre le autorità cinesi tentano di ostacolarla, potrebbe aprire a nuove forme di sostegno governativo, inclusi esenzioni fiscali sui dazi.

Il percorso di Apple per ridurre la propria esposizione alla Cina è solo all’inizio, ma rappresenta una strategia fondamentale per la sua resilienza a lungo termine sul mercato globale. La situazione attuale offre spunti interessanti sulla direzione che l’azienda potrebbe intraprendere, non solo in termini di produzione, ma anche in termini di rapporti internazionali e adattamenti strategici.