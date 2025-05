Apple cerca di bloccare la sentenza sulla gestione dei pagamenti dell’App Store

Recentemente, Apple ha presentato una richiesta a un giudice della California per fermare un’ordinanza che la obbliga a rinunciare al controllo sui pagamenti dell’App Store, mentre sta facendo appello a questa decisione che rischia di cambiare radicalmente il suo modo di operare. La società di Cupertino esprime preoccupazione per le “straordinarie intrusioni” contenute nell’ordine che, secondo le sue valutazioni, potrebbero causare “gravi danni irreparabili”.

La sentenza del giudice e il caso Epic Games v. Apple

La controversia ha origine da una sentenza emessa dal giudice Yvonne Gonzalez Rogers, del tribunale distrettuale della California, che ha trovato Apple in “violazione volontaria” di un’ingiunzione del 2021 nell’ambito della causa Epic Games contro Apple. A seguito di questa constatazione, il giudice ha ordinato a Apple di smettere di incassare la commissione fino al 27% su acquisti effettuati al di fuori dell’App Store. In aggiunta, ha affermato che Apple non può più limitare il modo in cui gli sviluppatori possono connettere gli utenti ai pagamenti esterni.

Questo intervento legale rappresenta un passaggio cruciale nella battaglia tra Apple ed Epic Games, evidenziando le tensioni esistenti riguardo al controllo della distribuzione nelle piattaforme digitali. Per Apple, il mantenimento di una commissione sulla gestione dei pagamenti è essenziale per garantire la sostenibilità economica del suo ecosistema di app, che si basa su una relazione fiduciaria con gli utenti e gli sviluppatori.

La risposta di Apple all’ordinanza

In risposta all’ordinanza, Apple ha subito adattato il proprio funzionamento permettendo a diverse applicazioni come Kindle, Patreon, Spotify e Delta di reindirizzare gli utenti di iPhone verso acquisti esterni senza addebitare costi aggiuntivi o imporre restrizioni. Questa concessione, però, è accompagnata dalla decisione di presentare un appello, richiedendo che il controllo sull’App Store venga ripristinato durante il processo di revisione della sentenza.

Nel suo appello, Apple riafferma l’importanza di mantenere il controllo su funzioni chiave dell’App Store, sottolineando che il cambiamento delle regole potrebbe compromettere l’integrità dell’ecosistema iOS. Secondo la società, l’ordine giudiziario minaccia la fiducia degli utenti e la stabilità di un ambiente che è stato ritenuto legittimo dal tribunale.

Implicazioni per il mercato delle app

La questione ha ripercussioni significative non solo per Apple, ma per l’intero mercato delle applicazioni e della distribuzione digitale. Se Apple sarà già obbligata a modificare il proprio modello di business, potremmo assistere a un’onda di cambiamenti che influenzerà la gestione delle commissioni in altri negozi di app, come Google Play.

In un contesto in cui le piattaforme digitali si trovano a dover bilanciare le esigenze degli sviluppatori con quelle degli utenti e delle normative, la sentenza di questo caso potrebbe rappresentare un precedente fondamentale per le future battaglie legali nel settore. Le aziende tecnologiche stanno guardando attentamente questo sviluppo, poiché potrebbe riaprire il dibattito sulla regolarità e la sostenibilità dei modelli di revenue in uso oggi.