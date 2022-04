Apple lavora ad un caricabatterie a doppia porta USB-C da 35W

Una delle esigenze maggiori degli utenti è senza dubbio quella di poter ricaricare rapidamente il proprio telefono. Sembra averlo capito anche Apple, che proprio alcuni giorni fa ha fatto trapelare il proprio caricabatterie, comparso per pochissimo tempo sul sito Web di Apple (è stato subito rimosso, ndr).

Tuttavia, grazie ad Apple Insider, riusciamo a farci un’idea un po’ più precisa di come dovrebbe essere il doppio caricabatterie da 35 W della Mela.

Le immagini sono state pubblicate su Twitter da ChargerLAB, famoso per lo smontaggio dei caricabatterie. Il caricabatterie USB-C trapelato in questa indiscrezione supporterà una ricarica rapida da 35 W ed è comparso per la prima volta in un documento di supporto Apple (che, ovviamente, è stato subito eliminato).

Non molto tempo dopo la sua prima apparizione online, il celebre e affidabilissimo analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha riferito che il doppio caricatore era ormai prossimo ad entrare nella produzione di massa (o almeno alcuni dei suoi componenti): pertanto la società del CEO Tim Cook dovrebbe ufficializzarlo a stretto giro o comunque entro pochi mesi.

Le tre immagini pubblicate da ChargerLAB sembrano essere rendering del caricabatterie e non foto di marketing ufficiali, ma il caricabatterie mostrato in queste foto sembra avere all’incirca le stesse dimensioni di quello con una sola porta. Un’altra cosa interessante che si può notare dalle immagini è che i due contatti possono ripiegarsi nel corpo del caricatore, rendendolo più compatto e comodo per viaggiare.

Molto probabilmente il nuovo doppio caricatore utilizzerà la tecnologia GaN (nitruro di gallio), sebbene non ne venga fatta alcuna menzione nel documento di supporto a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. Tuttavia, Apple utilizza già la tecnologia per il caricabatterie MacBook Pro da 16 pollici con Apple Silicon, che in realtà è il primo caricabatterie GaN realizzato dal gigante di Cupertino.

La tecnologia GaN genera meno calore, pertanto è possibile avere più componenti raggruppati in un corpo più piccolo senza alcun pericolo che il telefono possa surriscaldarsi o addirittura prendere fuoco. Alcuni siti, tra cui Digitimes, hanno già fatto sapere che Apple starebbe lavorando su caricabatterie GaN con porte USB-C. Infine, il documento di supporto che ha rivelato l’esistenza del caricabatterie sottolineava che l’accessorio sarebbe arrivato senza il cavo. Sulle tempistiche di rilascio del doppio caricabatterie da 35W non resta che attendere dettagli concreti da parte della Mela.

Fonte Phone Arena