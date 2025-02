Apple cancella la protezione avanzata dei dati per gli utenti iCloud nel Regno Unito

A partire da oggi, Apple ha annunciato che - a causa di recenti disposizioni governative nel Regno Unito - non sarà più possibile attivare la funzione chiamata Avanzata Protezione Dati per gli account iCloud. Questa feature, da sempre molto apprezzata, consentiva una protezione completa dei dati degli utenti tramite crittografia end-to-end. Tuttavia, le recenti richieste del governo britannico hanno costretto l'azienda a rimuovere questa opzione, creando non poche preoccupazioni tra i consumatori.

La decisione del governo britannico e le sue conseguenze

La scelta di Apple di eliminare la funzione Avanzata Protezione Dati è stata influenzata da una normativa emanata dal governo del Regno Unito, che impone alle aziende di prevedere delle "backdoor" nei loro sistemi di crittografia. Tali backdoor permetterebbero ai funzionari governativi di accedere ai dati crittografati senza necessità di autorizzazione da parte degli utenti. Questo cambio di rotta è visto come una grave compromissione della privacy degli utenti, in un momento in cui le violazioni dei dati e le minacce alla sicurezza personale sono in aumento.

Apple, che ha sempre vantato un elevato standard di protezione dei dati, si è trovata nella difficile posizione di dover scegliere tra rispettare la legge e mantenere il livello di sicurezza promesso ai clienti. Di fronte a questa situazione, l'azienda ha deciso di rimuovere completamente la funzione di protezione avanzata. In una dichiarazione rilasciata a 9to5Mac, Apple ha confermato che chi già utilizza questa opzione dovrà disattivarla per poter continuare a utilizzare il proprio account iCloud.

Impatti sulle funzionalità per gli utenti iCloud

A partire da ora, gli utenti in Regno Unito che non hanno attivato la funzione Avanzata Protezione Dati non avranno più la possibilità di farlo. Durante la configurazione del software, apparirà un messaggio di errore che comunica che "Apple non può più offrire la Protezione Avanzata dei Dati nel Regno Unito ai nuovi utenti." Questo implica che il divieto di accesso a tale funzionalità colpirà non solo i nuovi iscritti, ma anche i vecchi utenti, i quali dovranno eventualmente rinunciare a strette misure di sicurezza.

Coloro che attualmente stanno usando la Protezione Avanzata dovranno prepararsi a disattivarla per continuare l'accesso ai propri dati. Apple ha iniziato a lavorare sulla documentazione che spiegherà i prossimi passi per i clienti, ma è chiaro che la transizione non sarà priva di complicazioni. La decisione di disattivare la funzione, considerata vitale per molte persone, ha suscitato forte delusione tra gli utenti che puntavano sulla sicurezza dei loro dati.

Il dibattito sulla privacy e la sicurezza dei dati

Apple ha espresso profonda disapprovazione per le nuove misure che metteranno a rischio la privacy dei consumatori nel Regno Unito. Nella sua dichiarazione, l'azienda ha confermato di "non aver mai creato una backdoor o una chiave master per i propri prodotti o servizi e mai lo farà." Con l’impossibilità di garantire la protezione end-to-end, le autorità locali ora hanno la facoltà di richiedere l'accesso ai dati di qualsiasi account iCloud, senza alcun preavviso agli utenti.

Questo solleva interrogativi significativi sulle reali implicazioni delle nuove normative e sull’effetto sui diritti dei clienti. La legge sembra limitare persino le possibilità di Apple di commentare pubblicamente sulle conseguenze delle modifiche richieste dal governo, come evidenziato dall'assenza di spiegazioni nella loro ultima comunicazione.

Funzionalità della crittografia end-to-end ancora disponibili

Nonostante la rimozione dell'Avanzata Protezione Dati, alcuni aspetti delle funzionalità iCloud rimangono comunque protetti da crittografia end-to-end. Tra queste ci sono il portachiavi delle password, i dati memorizzati in Apple Health, le password Wi-Fi e la cronologia di Safari. Queste funzionalità continueranno a essere disponibili con la stessa protezione offerta in precedenza. Tuttavia, Apple non ha ancora chiarito come questi diversi sistemi coesisteranno con le nuove restrizioni imposte dal governo.

Allo stato attuale, sembra che queste funzioni crittografate siano in netto contrasto con la posizione legale del governo del Regno Unito, lasciando aperti molti dubbi sul futuro della sicurezza dei dati in questa regione. Apple continuerà a monitorare la situazione per garantire che i propri clienti possano contare sulla massima sicurezza per i loro dati personali, pur restando in attesa di sviluppi futuri.