Apple, in calo le vendite di iPhone in Cina

Apple sembra affrontare un calo di vendite di iPhone in Cina dato che i consumatori cinesi sembrano preferire brand locali al marchio di Cupertino.

Già nell’ultimo quadrimestre del 2018, le vendite di iPhone in Cina erano calate di quasi il 20%: un trend negativo che ha visto l’azienda cinese Huawei accaparrarsi un’ampia fetta di mercato a discapito del melafonino.

In calo le vendite di iPhone in Cina

Quest’anno le vendite di iPhone in Cina sembrano aver subito un ulteriore calo sebbene il 2019 non sia ancora finito, e quindi non i dati non siano ancora certi. Nei mesi di settembre e ottobre, però, l’iPhone 11 ha marcato un segno positivo per Apple in Cina, tanto che la società è tornata “in crescita” per la prima volta dopo un anno. Questi mesi di vendite positive sembra siano dovuti al prezzo più basso di iPhone 11 rispetto all’iPhone XR, ma anche alle promozioni, ai programmi di finanziamento e di permuta offerti dai negozi cinesi.

Nonostante la Cina sia il secondo mercato di vendita di iPhone (al primo posto troviamo gli Stati Uniti) Appleinsider riporta una comunicazione dell’analista di Rosenblatt Jun Zhang che sostiene che Apple stia pianificano di tagliare la produzione di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max del 25% per il trimestre in corso.

Queste negative prestazioni di Apple la rendono il quinto brand di smartphone più venduto nel paese, in coda a Huawei, Vivo, Oppo e Xiaomi.

Il trend negativo sembra dovuto al fatto che gli smartphone dell’azienda di Cupertino non supportino ancora il 5G che è invece molto atteso in Cina e molti consumatori stanno facendo acquisti guardando proprio anche all’avvento del 5G.

Come vi abbiamo già comunicato, sembra che nel 2020 Apple rilascerà in autunno quattro nuovi modelli di iPhone che sembra supporteranno la rete 5G utilizzando un modem Qualcomm X55, speriamo che quindi cambi qualcosa anche a livello di vendite e di percezione da parte del consumatore finale.

