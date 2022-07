Apple rilascia la Beta 4 di iOS 16 per gli sviluppatori: tutte le novità

Dopo una pausa di alcune settimane, nella giornata di mercoledì Apple ha rilasciato la quarta Beta di iOS 16 agli sviluppatori. L’aggiornamento apporta una serie di piccole ma importanti modifiche. Sono infatti disponibili aggiornamenti per l’app Messaggi, ma anche in termini di personalizzazione della schermata iniziale e della schermata di blocco, CarPlay e altro ancora.

iOS 16 e iPadOS 16 sono attualmente in fase di beta test con gli sviluppatori e i beta tester pubblici. Al momento, iOS 16 beta 4 è disponibile solo per gli sviluppatori registrati: molto probabilmente Apple rilascerà queste build ai beta tester pubblici la prossima settimana.

Gli aggiornamenti verranno rilasciati al pubblico nel mese di settembre e fino ad allora Apple continuerà a rilasciare nuove versioni beta. Vale anche la pena notare che, specialmente durante le prime versioni beta, le modifiche e i miglioramenti non sono sempre lineari. Ciò significa che qualcosa che ha funzionato in iOS 16 beta 3 potrebbe non funzionare in iOS 16 beta 4: per questo è sempre meglio procedere con cautela ed evitare di installare questi aggiornamenti sui dispositivi che vengono utilizzati abitualmente, anche perché potrebbero esserci dei bug.

iOS 16 beta 4 aggiunge nuovi limiti per le funzionalità di modifica e l’annullamento dell’invio in Messaggi. Il limite di tempo per l’annullamento dell’invio dei messaggi è sceso da 15 minuti a 2 minuti. Inoltre, la Mela ha inserito un limite di 5 modifiche e ognuna di queste è ora visibile al destinatario.

In più, ora è possibile personalizzare la quantità di tempo necessaria per annullare l’invio di un’e-mail nell’app Mail. In precedenza l’impostazione predefinita (e unica opzione) era di 20 secondi. Sono inoltre disponibili diverse nuove opzioni di sfondo per CarPlay e viene aggiunto il supporto per consentire agli sviluppatori di testare la nuova funzione Attività dal vivo, che aggiunge notifiche in tempo reale alla schermata di blocco.

Con la Beta 4 sono poi disponibili nuovi elementi grafici nell’app Impostazioni e si può apprezzare un miglioramento dell’integrazione con Continuity Camera con macOS Ventura beta 4: risultano presenti un nuovo pulsante per abilitare Desk View e un nuovo messaggio pop-up che spiega cos’è Desk View. In più, un nuovo tutorial Desk View mostra come posizionare correttamente il proprio iPhone per ottenere i migliori risultati.

Tra gli altri cambiamenti c’è quello relativo alla regolazione del volume di un brano nell’app Musica, con la barra del volume che diventa più grande man mano che viene modificata. L’interfaccia Now Playing sulla schermata di blocco è stata ottimizzata con grafica e caratteri più audaci. Inoltre, nella schermata di blocco in iOS 16 beta 4, c’è un nuovo testo “Aggiungi widget” per chiarire dove sono supportati i widget.

iOS 16 beta 4 aggiunge poi una visualizzazione aggiornata dei dati sulla salute nelle impostazioni di archiviazione. Ci sono anche due nuove opzioni per lo sfondo nell’app Home.

