Apple lancia la Beta 2 di iOS 16: tutti i miglioramenti

Apple ha appena messo a disposizione la Beta 2 di iOS 16, che introduce una serie di modifiche e miglioramenti alle nuove funzionalità annunciate dalla stessa Mela nel corso della WWDC 2022. Tra gli aggiornamenti più importanti va segnalato soprattutto un nuovo design per la schermata di blocco, le nuove funzionalità per il lettore video di sistema e molto altro ancora.

Una cosa importante da ricordare è che la Beta 2 di iOS 16 era quasi certamente pronta ancora prima che iniziasse il WWDC. La società con sede a Cupertino finalizza le versioni beta con diverse settimane di anticipo per effettuare i test interni, prima di rilasciarle agli sviluppatori. Pertanto fino alla Beta 3 – che comunque arriverà nel giro di poco – non dovrebbero esserci ulteriori cambiamenti.

Ma allora quali sono le novità introdotte con la seconda beta? Nell’elenco viene riportato anzitutto che Apple ha aggiornato il processo di modifica e creazione di nuove schermate di blocco. Gli utenti possono infatti contare su un modo più chiaro per eliminare le schermate di blocco che non apprezzano più, ovvero semplicemente scorrendo verso l’alto e cliccando sul cestino.

Vengono segnalate anche alcune modifiche al selettore dello sfondo nell’app Impostazioni per chiarire quale sfondo si sta cambiando. Quando viene impostata una nuova foto come sfondo, inoltre, Apple consente di regolare il ritaglio di quello sfondo.

Sono poi disponibili due nuove opzioni di filtro per impostare le foto come sfondo: bicromia e lavaggio colore. Lo sfondo dinamico di Astronomia è stato aggiornato per aggiungere un punto verde brillante sulla mappa che mostra la propria posizione attuale. Vengono poi confermati miglioramenti al filtro SMS per i messaggi.

iOS 16 beta 2 offre inoltre il supporto per il backup iCloud su LTE e 5G. In più, il lettore video di sistema in iOS 16 consente ora di premere a lungo e scorrere un video.

Infine, Apple Cash presenta un’interfaccia ottimizzata che mostra il saldo e le opzioni per i pulsanti di invio e richiesta, mentre l’interfaccia della Apple Card nell’app Wallet è ora in grado di mostrare un riepilogo dei propri guadagni giornalieri/settimanali/mensili.

Fonte 9to5Mac