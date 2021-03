Apple è al lavoro su un Battery Pack MagSafe per iPhone 12 con ricarica wireless inversa

Stando a quanto riportato dal noto leaker di Twitter, Jon Prosser, Apple starebbe lavorando a due batterie MagSafe per la serie iPhone 12. Gli accessori MagSafe utilizzano un magnete incorporato nella parte posteriore dell’iPhone per collegare il dispositivo a custodie, portafogli e caricabatterie. Prosser, intervenuto ieri durante il Genius Bar Podcast, ha svelato ciò che ha saputo da alcune fonti, ovvero che uno dei Battery Pack di MagSafe sarà un’unità premium che andrà a supportare la ricarica wireless inversa.

Con la ricarica wireless inversa, la batteria all’interno di un telefono – in questo caso un iPhone – verrebbe utilizzata per ricaricare un dispositivo compatibile. Un documento prodotto proprio da Apple lo scorso anno ha dimostrato che l’iPhone 12 “supporta un trasmettitore e un ricevitore con ricarica induttiva incorporati” che consentirebbero a quel telefono di condividere una parte della sua durata della batteria con dispositivi che supportano la ricarica wireless Qi.

Una funzione che abbiamo visto con il Mate 20 Pro di Huawei, rilasciato nel 2018, e anche l’anno successivo con Samsung, che ha iniziato a integrarla nei suoi modelli di punta con il moniker Wireless Power Share. In un primo momento si pensava che Apple potesse includere la funzionalità nella sua serie di iPhone 11, presentata nel 2019, ma i fan del gigante di Cupertino sono rimasti delusi. Tuttavia, già all’epoca l’analista Ming-Chi Kuo assicurava che la funzionalità sarebbe arrivata in tempi non così lontani, e anche la catena di fornitura di Apple sembrava confermarlo.

Finora Apple non ha fornito alcun dettaglio in merito a questo aspetto, anche se la seconda beta per sviluppatori iOS 14.5 menziona un Battery Pack per un dispositivo MagSafe. Un paio di settimane fa, Mark Gurman di Bloomberg affermava che Apple stava lavorando su un pacco batteria magnetico per iPhone, ma stava riscontrando problemi dal punto di vista del software, tra cui una criticità che avvisava gli utenti di iPhone del surriscaldamento del proprio dispositivo pur non verificandosi nulla di tutto ciò.

Senza dubbio si tratterebbe di una novità che potrebbe fare le fortune dell’azienda del CEO Tim Cook. Basti pensare che i dispositivi indossabili e gli accessori di Apple hanno rappresentato il 12% delle entrate totali di Apple lo scorso trimestre (circa 13 miliardi di dollari, ndr) e un pacco batteria MagSafe potrebbe rivelarsi una mossa vincente anche senza la ricarica wireless inversa.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena