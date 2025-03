Apple avvia la fase di introduzione dei suoi primi dispositivi pieghevoli

La notizia dell’ingresso dei primi dispositivi pieghevoli di Apple nella fase di Nuovo Prodotto di Introduzione è stata rivelata recentemente dall’analista Jeff Pu. Secondo quanto riportato, la produzione in serie è prevista per la seconda metà del 2026, sollevando grande attenzione tra gli appassionati e gli esperti del settore.

La svolta pieghevole di Apple: i dettagli sui prototipi

Nel suo report odierno con GF Securities, Jeff Pu ha fornito informazioni sulle tempistiche di produzione, anticipando che i prototipi dei dispositivi pieghevoli entreranno in fase di sviluppo già ad aprile. Sebbene non siano state divulgate informazioni dettagliate sui modelli specifici, ci si aspetta che uno dei dispositivi sia un iPhone pieghevole con un display interno che potrebbe raggiungere le 8 pollici. L’altro dispositivo, probabilmente un iPad, potrebbe avere uno schermo pieghevole di ben 19 pollici. Questi nuovi modelli potrebbero rappresentare una significativa evoluzione nelle linee di prodotto dell’azienda.

Sui dettagli di design e funzionalità, Pu non si è sbilanciato molto, alimentando però la speculazione e l’interesse degli utenti. La transizione verso dispositivi pieghevoli da parte di Apple suggerisce un’evoluzione strategica, in risposta alle richieste del mercato e alle tendenze emergenti nel settore della tecnologia mobile.

Prospettive di mercato per iPhone e l’impatto di Foxconn

Jeff Pu ha anche esaminato le prospettive di vendita per l’iPhone nel 2025, dichiarando che le previsioni sono piuttosto deludenti. Secondo lui, questo è in parte dovuto al rinvio delle nuove funzionalità personalizzate per Siri, che non verranno attivate fino al prossimo anno. Le aspettative rispetto alle vendite potrebbero quindi influenzare non solo Apple, ma anche Foxconn, il principale produttore, il quale potrebbe trarre beneficio a partire dal 2026 grazie all’introduzione dei nuovi dispositivi pieghevoli.

Il lancio atteso di questi smartphone e tablet pieghevoli è atteso da anni nel settore tecnologico, e ora sembra che Apple stia finalmente compiendo passi concreti verso il loro debutto. Naturalmente, tutto ciò richiederà attenzione, visto che eventuali ostacoli tecnici potrebbero ritardare il processo di rilascio. Se la produzione di massa inizierà effettivamente nel secondo semestre del 2026, i dispositivi potrebbero essere presentati prima della fine dell’anno o, al massimo, nel corso del 2027.

Le aspettative sulla rivoluzione tecnologica

Il mercato e gli utenti stanno con grande curiosità seguendo gli sviluppi relativi ai dispositivi pieghevoli e all’eventuale impatto che questi potrebbero avere sull’uso quotidiano della tecnologia mobile. Apple, con la sua reputazione di innovatore, si trova di fronte a una nuova sfida: rivoluzionare l’esperienza d’uso attraverso tecnologie emergenti. La domanda rimane alta su come verranno accolti i pieghevoli dagli utenti e su come influenzeranno il futuro della telefonia e della tecnologia nel suo complesso.

Con i vari rumor e aspettative, il 2026 potrebbe segnare un punto di svolta non solo per Apple, ma per tutto l’ecosistema tecnologico. Le scommesse sono alte e gli occhi sono puntati su Foxconn e Apple, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei dispositivi mobili.