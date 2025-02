Apple avvia il quarto ciclo di sviluppo con nuove beta dei sistemi operativi: ecco le novità

In una giornata fredda di febbraio, Apple ha fatto notizia rilasciando il quarto ciclo di beta per i suoi sistemi operativi, a pochi giorni dalle patch correttive. L’azienda di Cupertino ha introdotto le beta 1 di iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4. Questi aggiornamenti sono attesi con attenzione dai soli sviluppatori registrati, poiché promettono interessanti novità nell’ambito dell’intelligenza artificiale. I rilasci stabili sono previsti per l’inizio di aprile.

Presentazione delle nuove beta e della fase di sviluppo

Con il rilascio delle beta 1 per iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia e gli altri sistemi operativi, Apple ha ufficialmente avviato la fase 3 della propria iniziativa di intelligenza artificiale. Queste versioni in anteprima segnano l’ingresso nel quarto ciclo di sviluppo intermedio della generazione di software attuale. Anche se attualmente limitate agli sviluppatori, queste beta sono il preludio di un ampio potenziamento delle funzionalità di intelligenza artificiale.

La data di lancio ufficiale delle versioni stabili si colloca nel mese di aprile. Guardando i precedenti rilasci, come nel caso di iOS 17.4, che è stato presentato il 7 marzo 2024, si prevede un aggiornamento significativo anche in questa occasione.

Oltre alle nuove beta dei sistemi operativi, è stata rilasciata anche una nuova versione di Xcode, l’ambiente di sviluppo di Apple. Xcode 16.3, etichettato con la build 16E5104o, prenderà il posto della versione precedente rilasciata nel dicembre scorso.

Dettagli sulle beta di iOS 18.4 e iPadOS 18.4

Finora disponibile solo sul fronte della registrazione per sviluppatori, iOS 18.4 e iPadOS 18.4 sono stati accompagnati dalla build 22E5200s. Questo nuovo aggiornamento ha sostituito la versione stabile di iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1, rilasciata il 10 febbraio. Per chiunque utilizzi iPhone Xs e successivi o i modelli di iPad del 2018 in poi, è il momento di esplorare le funzionalità in anteprima.

La dimensione della build su un iPhone 14 Pro, per esempio, è di circa 7,38 GB. Nonostante i miglioramenti attesi, la categorizzazione “s” suggerisce che l'instabilità sia un fattore da considerare, almeno nel breve termine. Si grosso modo, il cambio di numerazione e lettere nei codici di build può anticipare l'aggiunta di nuove funzionalità.

Novità della beta di macOS 15.4 Sequoia

L’aggiornamento di macOS 15.4 Sequoia, disponibile anche in beta solo per sviluppatori su Mac compatibili, ha preso piede con la build 24E5206s, che sostituisce la precedente versione stabile di macOS 15.3.1. La nuova build occupa 15,44 GB su un MacBook Pro 16 M1 Pro e la registrazione “s” nel codice suggerisce, similmente ad iOS e iPadOS, un certo grado di instabilità.

Questo ciclo di aggiornamenti per macOS sarà cruciale, poiché molte nuove funzionalità sono attese nei dispositivi supportati. Il cambio di classificazione da “D” a “E” porta speranze per una stabilità maggiore con il passare dei giorni.

Esperienze con la beta di watchOS 11.4

La nuova beta di watchOS 11.4 è ora disponibile, esclusivamente per sviluppatori sull'Apple Watch 6 e modelli superiori. La build è identificata come 22T5212l, e ha sostituito la versione stabile di watchOS 11.3.1. Questo ciclo introduce una classificazione “l”, segno che l’aggiornamento potrebbe portare innovazioni significative nel campo delle applicazioni e delle funzionalità.

Le aspettative sono elevate, e la nuova lettera nel codice potrebbe significare miglioramenti in arrivo. Le esperienze degli utenti con il nuovo watchOS saranno monitorate attentamente per captare eventuali feedback utili.

Aggiornamenti di tvOS 18.4 e audioOS 18.4

Analogamente a watchOS, il beta testing di tvOS 18.4 trae vantaggio dalla build 22L5218l, sostituendo la precedente versione stabile rilasciata a gennaio. È interessante notare che anche qui si assiste a un cambio nella classificazione da “K” a “L”, suggerendo un arricchimento delle funzionalità in arrivo.

La dimensione della build e i dettagli sulle potenzialità rimangono in fase di esplorazione, ma le premesse indicano un ciclo di aggiornamenti significativo. Questi miglioramenti non riguardano solo la fruizione dei contenuti, ma anche i settori dell'intrattenimento domestico e del gaming.

Rilascio della beta di visionOS 2.4

Rivolgendosi anche al visionOS 2.4, Apple ha rilasciato la beta 1 tramite la build 22O5199o. Sebbene il visore Apple Vision Pro non sia ancora nel mercato italiano, il nuovo ciclo di sviluppo avrà ripercussioni significative. La transizione da una build “e” a una “a” denota potenziali innovazioni e stabilità maggiore.

Per i tester registrati, il processo per partecipare è abbastanza semplice, e si può accedere tramite il menu delle impostazioni. Sono attesi aggiornamenti che portano il dispositivo a nuove esperienze e applicazioni mai viste prima.

Come ottenere le nuove beta di Apple

Le ultime beta sono disponibili solo per gli sviluppatori, che hanno registrato i loro dispositivi compatibili. Gli utenti possono seguire il percorso per l’attivazione della beta attraverso il portale dedicato. Per gli utenti non registrati, Apple dovrebbe lanciare la possibilità di aderire a un programma beta pubblico. Sarà quindi possibile testare le nuove funzionalità in fase di sviluppo, il che offre un'opportunità per scoprire in anteprima gli aggiornamenti che arriveranno nella versione finale. Gli aggiornamenti rimarranno soggetti alle normative di sicurezza e alle procedure di installazione standard, accelerando l'ingresso nel mondo delle novità tecnologiche Apple.