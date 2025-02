Apple avvia i test delle beta di iOS 18.4 e iPadOS 18.4: nuove funzionalità all’orizzonte

In un'anteprima attesa da molti, Apple ha appena rilasciato le prime versioni beta di iOS 18.4 e iPadOS 18.4 per gli sviluppatori. Questo aggiornamento software arriva a un mese dalla precedente versione, iOS 18.3, e promette di portare una serie di novità interessanti. Gli utenti potranno testare queste nuove funzionalità per prepararsi a un imminente rilascio ufficiale previsto per aprile.

Come scaricare iOS 18.4 e iPadOS 18.4

Il processo di download delle nuove versioni beta è semplice e accessibile a tutti gli sviluppatori. Gli utenti devono recarsi nell’app Impostazioni del loro dispositivo compatibile, quindi selezionare Generali e successivamente Aggiornamento software. Qui troveranno la possibilità di installare iOS 18.4 o iPadOS 18.4, in modo da testare in anteprima le ultime novità implementate da Apple.

La nuova app Apple Vision Pro

Una delle funzioni più attese è senza dubbio l’introduzione dell’app dedicata ad Apple Vision Pro. Questa nuova applicazione apparirà sugli iPhone degli utenti che possiedono un headset Vision Pro collegato al loro account Apple. Per chi non possiede questo dispositivo avanzato, l’app sarà disponibile per il download sull'App Store.

L’app Vision Pro è concepita per agevolare gli utenti nella scoperta dei contenuti e nell’acquisizione di familiarità con le innovative caratteristiche del dispositivo. Tra le funzionalità presenti, gli utenti possono aggiungere contenuti alla app Apple TV per una visione futura, scaricare applicazioni in remoto e visualizzare dettagli specifici sul Vision Pro, quali il numero di serie del dispositivo, grazie alla sezione My Vision Pro.

Il software presenta anche una pagina Discover, che offre raccomandazioni curate per nuove esperienze disponibili su Vision Pro. Gli utenti possono esplorare app e giochi popolari, oltre a un catalogo di oltre 300 film in 3D, video immersivi di Apple, contenuti video del Vision Pro sulla app Apple TV e fotografie spaziali, video e panorami nella nuova Galleria Spaziale.

Con la sezione My Vision Pro, gli utenti possono scoprire suggerimenti per sfruttare al meglio il Vision Pro, con la possibilità di configurare caratteristiche come la correzione della vista e l’Audio Spaziale Personalizzato.

Gestione dell’accesso per gli ospiti

Un'altra novità importante riguarda la possibilità di gestire la configurazione degli ospiti direttamente dall’iPhone. Questa funzione consente ai proprietari del Vision Pro di condividere senza difficoltà il dispositivo con altre persone, permettendo loro di testare l'headset. Gli utenti possono impostare restrizioni sull’accesso alle app e monitorare cosa stanno facendo i visitatori per offrirgli assistenza. Quando un ospite indossa il Vision Pro, sul dispositivo di chi lo possiede apparirà una notifica per attivare la modalità ospite.

Aggiornamenti su Siri e Apple Intelligence

Si era vociferato che iOS 18.4 avrebbe introdotto nuove funzionalità per Siri, parte della cosiddetta Apple Intelligence. Tuttavia, sembra che alcune di queste opzioni stiano subendo dei ritardi a causa di problemi di ingegneria e bug software. Per ora, Siri non sembra funzionare come previsto, e quindi non sono presenti nuove funzionalità nella beta attuale.

Apple ha garantito che Siri avrà accesso a contesti personali, consapevolezza dello schermo e la capacità di svolgere più operazioni all’interno e tra le app. Inoltre, è prevista l'espansione dell’Apple Intelligence a ulteriori lingue con l’aggiornamento iOS 18.4; ciò potrebbe significare l'arrivo di supporto linguistico aggiuntivo. Inoltre, rimane in attesa l’introduzione delle Notifiche Prioritarie, un’altra funzionalità promessa da Apple che si dice sarà lanciata a breve.

Previsioni di lancio

I test sono iniziati alla fine di febbraio e si prevede che iOS 18.4 e iPadOS 18.4 vedranno la luce ufficialmente ad aprile. Con l’avvicinarsi della data, gli sviluppatori stanno attivamente esplorando le capacità di queste nuove versioni, preparandosi a offrirle agli utenti finali in un futuro non lontano.