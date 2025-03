Apple avanza verso il lancio di iOS 18.4: novità in arrivo per iPhone e iPad

Il mondo della tecnologia attende con trepidazione il prossimo aggiornamento del software di Apple, iOS 18.4, che si avvicina al lancio ufficiale dopo il rilascio della quarta versione beta per sviluppatori. Questo aggiornamento mira a portare significativi miglioramenti e nuove funzionalità per i dispositivi iPhone e iPad, promettendo di arricchire l’esperienza degli utenti.

Novità e funzionalità di iOS 18.4

La seconda beta di iOS 18.4 ha introdotto una delle novità più attese: il supporto per la Visual Intelligence, una funzionalità di ricerca visiva disponibile su iPhone 15 Pro. Questa innovazione consente agli utenti di accedere facilmente alla funzione attraverso il Centro di Controllo, il Pulsante Azione e i Comandi Rapidi sugli iPhone 16 e 16 Pro. Una semplificazione che potrebbe migliorare notevolmente l’interazione con il dispositivo.

Un’altra novità di rilievo è l’aggiunta di nuovi emoji, un evento che non si verificava da un anno. Questi nuovi simboli possono sembrare piccoli, ma rappresentano un’ulteriore evoluzione nella comunicazione visiva tra gli utenti.

In aggiunta, la prima beta di iOS 18.4 ha fatto registrare oltre 50 nuove funzionalità e modifiche, un cambiamento significativo rispetto alle versioni precedenti. Tra queste spiccano i cambiamenti nel design di CarPlay, l’introduzione delle Notifiche Prioritarie gestite dalla Apple Intelligence, il nuovo servizio di ricette gastronomiche di Apple News+ e scorciatoie musicali basate sullo stato d’animo nel Centro di Controllo.

Queste modifiche indicano la volontà di Apple di evolvere il proprio ecosistema, rendendolo sempre più integrato e personalizzabile per gli utenti.

Espansione delle lingue supportate da Apple Intelligence

Con l’arrivo di iOS 18.4, Apple ha annunciato anche l’espansione del supporto linguistico per la propria funzionalità Apple Intelligence. Diverse nuove lingue saranno incluse in questo aggiornamento, tra cui francese, tedesco, italiano, portoghese , spagnolo, giapponese, coreano, cinese , oltre all’inglese localizzato per Singapore e India. Questa espansione evidenzia l’impegno dell’azienda nel rendere i propri servizi maggiormente accessibili a un pubblico globale.

L’ultima versione di iOS 18.4 è attesa per il mese di aprile, momento in cui i clienti potranno finalmente usufruire delle nuove funzionalità e miglioramenti. Gli sviluppatori e gli utenti finali stanno seguendo da vicino gli aggiornamenti e le scoperte legate alle versioni beta, per poterne discutere e condividerne le esperienze.

Il team di 9to5Mac rimane vigile sulle ultime notizie riguardanti iOS 18.4, pronto a fornire aggiornamenti e dettagli essenziali man mano che emergono nuove informazioni. La tecnologia continua a muoversi rapidamente, e gli utenti Apple sono sempre più impazienti di scoprire le novità del loro ecosistema.