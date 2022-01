Apple ha in mente un autunno di fuoco: mai così tanti prodotti

Stando alle ultime indiscrezioni fornite da Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe lavorando a una serie di nuovi prodotti che verranno lanciati il prossimo autunno e rappresenteranno “la gamma più ampia” di nuovi dispositivi che il gigante di Cupertino abbia mai introdotto nella sua storia.

Nella sua ultima newsletter “Power On”, Gurman spiega che Apple sta lavorando a quattro nuovi iPhone, ovvero iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ma ovviamente l’impegno della società del CEO Tim Cook non può fermarsi qui: nel quartier generale di Cupertino sarebbero in fase di realizzazione anche un MacBook Pro di fascia bassa aggiornato, un iMac con schermo più grande, un nuovo Mac Pro, un MacBook Air riprogettato, un iPad di fascia bassa e alcuni nuovi modelli di iPad Pro.

Inoltre, sempre stando a quanto riferito da Mark Gurman, la “Mela” sarebbe pronta a lanciare nell’autunno 2022 anche gli AirPods Pro di seconda generazione e tre Apple Watch (Serie 8, SE e Rugged).

Secondo Gurman la maggior parte dei nuovi prodotti è prevista nei mesi autunnali, ma c’è la possibilità che l’iMac possa arrivare prima. L’azienda californiana starebbe infatti pianificando un evento primaverile tra marzo e aprile che dovrebbe avere come protagonisti l’iPhone SE 5G, un iPad Air aggiornato con un chip A15 e forse (almeno) un Mac. Apple potrebbe utilizzare questo evento per introdurre il chip M1 Pro su un altro Mac, che potrebbe essere un iMac di fascia alta o un Mac mini.

Gurman ipotizza che il prossimo iPad Pro avrà un chip M2 e una ricarica wireless, caratteristiche che lo rendono un candidato perfetto per un lancio autunnale piuttosto che primaverile. Apple, tuttavia, ha presentato documenti normativi per nove nuovi iPad e tre nuovi modelli di iPhone, pertanto la possibilità che più di un iPad possa essere aggiornato durante l’evento di primavera non è affatto bassa.

Il colosso di Cupertino aveva anche pianificato di lanciare sul mercato le sue cuffie AR/VR nel 2022, ma stando alle ultime voci sembra che il debutto del dispositivo sia stato posticipato al 2023 a causa di problemi non meglio precisati.

L’evento primaverile di Apple dell’anno scorso si è svolto ad aprile: nel 2022 la “roadmap” della società statunitense sembra essere la stessa. L’appuntamento, infatti, sarà seguito dalla Worldwide Developers Conference di giugno, che vedrà il lancio di iOS 16 e macOS 13, per poi arrivare al lancio autunnale di tutti i prodotti menzionati.

