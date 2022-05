Apple potrebbe aumentare il prezzo degli iPhone 14: fan preoccupati

Da diverse settimane sono cominciate a circolare sul web diverse indiscrezioni in merito agli iPhone 14, ovvero la nuova serie di melafonini che Apple dovrebbe lanciare ufficialmente il prossimo settembre. Le novità non mancano, almeno stando a questi primi rumors, ma un aspetto che finora non era stato toccato dai vari leak è quello relativo al prezzo degli iPhone 14: quanto costeranno i nuovi prodotti?

Nonostante le entrate del primo trimestre di Apple siano andate oltre le stime degli analisti, il CEO Tim Cook ha tenuto a far presente che la Mela sta facendo registrare alcune tendenze negative a metà del trimestre in corso, che potrebbero ridurre le sue entrate dai 4 agli 8 miliardi di dollari (dai 3,8 ai 7,6 miliardi di euro).

I principali fattori che contribuirebbero a questa brutta performance finanziaria di Apple in questo trimestre sarebbero causati dalla pandemia e dai lockdown in corso in Cina, che vanno inevitabilmente a colpire le catene di montaggio dell’azienda. Tuttavia, nell’andamento negativo influiscono anche le sanzioni ai danni della Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina e ovviamente anche l’inflazione, che non consente agli utenti di effettuare acquisti importanti.

In tutto questo interviene anche il potere crescente del dollaro e il suo tasso di cambio più alto verso le valute locali. Chris Caso, analista Apple che lavora per la banca d’investimento Raymond James, sostiene che la società californiana sarà costretta ad aumentare i prezzi di iPhone 14 al di fuori degli USA in risposta ai tassi di cambio più deboli. ”

“Apple ha fatto registrare un primo trimestre soddisfacente, ma al tempo stesso è comparsa una debolezza incrementale a giugno guidata dalla valuta, dalla perdita di entrate dalla Russia e dall’impatto più significativo derivante dai problemi di produzione causati dai lockdown in Cina – spiega Caso, che poi aggiunge – I problemi di produzione dovrebbero essere transitori e si verificano nel miglior periodo possibile dell’anno, ovvero subito prima dei lanci autunnali”.

Tuttavia l’analista ritiene probabile l’aumento dei prezzi da parte di Apple se non avverranno modifiche con i tassi di cambio.

Uno scenario che ovviamente preoccupa non poco i fan della Mela (e la stessa azienda), che potrebbero ritrovarsi a dover pagare cifre davvero troppo alte per gli iPhone 14: in molti non potranno fare altro che rinunciare all’acquisto.

Al momento, stando ai prezzi trapelati online, l’iPhone 14 dovrebbe costare 939 euro, mentre l’iPhone 14 Max dovrebbe essere venduto a 1.089 euro. L’iPhone 14 Pro dovrebbe costare 1.289 euro, mentre l’iPhone 14 Pro Max dovrebbe partire da 1.389 euro. Nelle prossime settimane cercheremo di capire se Apple provvederà ad un ulteriore rialzo di queste cifre.

Fonte Phone Arena