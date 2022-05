Apple Arcade, i migliori giochi del 2022: da Mini Motorways a Badland

Gli utenti che hanno provveduto ad acquistare alcuni degli ultimi prodotti Apple, come ad esempio il nuovo iPad Air (con M1) o l’ultimo iPhone SE o qualsiasi altro prodotto Apple dotato di schermo, hanno probabilmente ottenuto anche una prova gratuita di tre mesi di Apple Arcade.

Per chi non lo sapesse, Apple Arcade è un servizio che mette a disposizione l’accesso senza limiti ad un catalogo speciale, dove sono compresi oltre 200 giochi originali: si può giocare sia online che offline su iPhone, ma anche su iPad, Mac e Apple TV.

Ma quali sono i giochi più belli che si possono trovare su Apple Arcade? L’anno scorso la società con sede a Cupertino ha aggiunto una serie di giochi “iOS classici”, riportando in vita titoli amatissimi come Angry Birds, Fruit Ninja e molti altri, proprio grazie al suo servizio in abbonamento. Vediamo quali sono quelli più gettonati.

Mini Motorways

Mini Motorways è incentrato sul disegnare le strade di una città in crescita. Il giocatore è quindi chiamato a costruire “una rete stradale, una strada alla volta, per creare una metropoli vivace”. Inoltre, è possibile “ridisegnare la città per mantenere il traffico scorrevole e gestire con attenzione gli aggiornamenti per soddisfare le esigenze”.

L’app viene sempre aggiornata dagli sviluppatori: di recente è stata introdotta una nuova modalità Sfida e sono presenti anche opzioni nuove e migliorate per i daltonici.

Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain

Per coloro che amano Alto’s Adventure, lo sviluppatore Snowman ha recentemente rilasciato una versione rimasterizzata del primo gioco per Apple Arcade. Assieme ad Alto e ai suoi amici si avrà l’opportunità di salvare lama in fuga e saltare abissi terrificanti, il tutto sfidando gli elementi in continua evoluzione e cercando i segreti a lungo nascosti all’interno della montagna.

Questo gioco mette a disposizione 20 nuovi obiettivi oltre a quelli originali assieme ad un gameplay davvero accattivante, combinato con l’illuminazione completamente dinamica e gli effetti meteorologici.

Grindstone

Grindstone è un rompicapo dove gli utenti dovranno cavarsela servendosi di armi, pozioni e altro ancora. Saranno indispensabili per farsi strada attraverso gli sciami di Creep assetati di sangue che dimorano nei sotterranei di Grindstone. Bisognerà combattere contro dei boss e cercare di ottenere un potente equipaggiamento per sfidare i nemici.

Badland Party

Coloro che amano il franchise di Badland non potranno che adorare questa esperienza multiplayer online (ma si può giocare anche da soli). In questo gioco, presente su Apple Arcade, l’obiettivo è quello di sopravvivere attraverso nuovi mondi, combattendo ovviamente contro i boss e collaborando per risolvere enigmi.

Monument Valley 2+

Un altro franchise molto amato dagli appassionati di gaming è Monument Valley. Avere la possibilità di rivisitare uno dei migliori titoli mai realizzati per iOS può risultare davvero un’esperienza incredibile. Accompagnando madre e figlio nel loro viaggio, i giocatori sono chiamati a guidarli nel loro cammino attraverso percorsi illusori e l’esplorazione di ambienti eccezionali.

