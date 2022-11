Apple Arcade, in arrivo due nuovi giochi molto attesi: ecco quali

Grandi novità per gli utenti di Apple Arcade, il servizio di videogiochi proposto dalla Mela per i suoi dispositivi a cui si può accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile. Come sanno bene gli utilizzatori abituali di Apple Arcade, la società del CEO Tim Cook cerca sempre di soddisfare gli utenti con nuovi giochi che vanno ad aggiungersi ai circa 200 realizzati da piccoli e grandi sviluppatori.

Il prossimo 8 novembre è infatti in arrivo su Apple Arcade il titolo Football Manager 2023 Touch, che permetterà agli appassionati di calcio manageriale di prendere il comando delle più grandi squadre di calcio al mondo e vivere un'esperienza di gioco davvero molto simile a quella di un vero manager di una squadra di calcio. Football Manager 2023 Touch sarà disponibile su tutti i device della Mela e presenterà anche dei miglioramenti per i dispositivi mobile: basti pensare che per la prima volta su un iPhone potremo disporre di un motore per le partite in 3D. Il gioco va ad aggiungersi ad altri titoli sportivi che hanno già catalizzato le attenzioni degli utenti di Apple Arcade, tra cui NBA 2K23 Arcade Edition.

Ma non è tutto, perché molto presto gli abbonati ad Apple Arcade potranno divertirsi anche con un altro gioco. Si tratta di SpongeBob SolitairePants, un nuovissimo gioco che riguarda ovviamente il mondo di SpongeBob e che sarà disponibile sul servizio di videogiochi della Mela dal prossimo 25 novembre. Gli utenti potranno sbizzarrirsi con una versione divertentissima di Solitario, disponendo dei classici protagonisti della serie. Sono tre le modalità di gioco per sfidare i propri amici, ma sarà possibile anche cimentarsi in gare giornaliere e rientrare in classifiche aggiornate, in modo da scoprire chi è il miglior giocatore di Bikini Bottom (e non solo).

Infine, nella collezione Capolavori dell'App Store - la sezione in cui gli abbonati ad Apple Arcade possono trovare i giochi più famosi e apprezzati dalla critica - arrivano anche altri due giochi, vale a dire Battleheart Legacy+ e Old Man's Journey+. Il primo è un gioco di ruolo fantasy e d'azione con molte opzioni per la personalizzazione, il secondo invece è un'avventura puzzle su tematiche come la vita e la speranza, realizzato dagli sviluppatori viennesi Broken Rules.