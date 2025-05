Apple apre le porte agli sviluppatori: novità sui modelli di intelligenza artificiale

Gran parte dell’attenzione del settore tecnologico è rivolta alle prossime innovazioni di Apple, che si prepara a consentire l’accesso ai suoi modelli di intelligenza artificiale a sviluppatori esterni. Questa mossa potrebbe trasformare il panorama delle applicazioni, offrendo a programmatori e aziende nuove opportunità di integrazione nelle loro app. Bloomberg ha diffuso le prime indiscrezioni riguardo a questo cambiamento, accendendo l’entusiasmo intorno alle nuove possibilità creative.

Apertura ai modelli on-device

Apple intende avviare un processo di apertura riguardo ai suoi modelli di linguaggio, inizialmente limitato a quelli più piccoli che vengono eseguiti direttamente sui dispositivi. Attraverso un software development kit , sviluppatori di terze parti potranno accedere a queste tecnologie, in un modo simile a quanto Google sta per fare con le sue API Gemini Nano, che verranno presentate durante l’evento Google I/O.

Attualmente, i programmatori possono già sfruttare alcune funzionalità dell’Apple Intelligence, come strumenti di scrittura AI per generare riassunti o rielaborazioni di testi. Inoltre, la possibilità di integrare il generatore Image Playground di Apple nelle proprie applicazioni è già realtà. Tuttavia, l’SDK non consentirà un accesso immediato ai modelli che operano nel cloud, rimanendo più circoscritto ai modelli locali. Questo non comporterà modifiche per le applicazioni di intelligenza artificiale che utilizzano modelli autonomi come ChatGPT o Grok.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Un annuncio atteso

Secondo quanto riportato, Apple prevede di ufficializzare questo accesso ai modelli di base durante il World Wide Developers Conference , che avrà inizio il 9 giugno. Mark Gurman di Bloomberg ha specificato che questa apertura sarà uno dei punti salienti dell’evento. Inoltre, si vocifera di una ristrutturazione denominata “Solarium” per i sistemi operativi iOS, macOS e iPadOS, che potrebbe portare a una loro maggiore unificazione e a un aspetto simile al sistema operativo del Vision Pro.

Implicazioni per gli sviluppatori

Questa iniziativa di Apple ha il potenziale di influenzare enormemente il panorama applicativo. Una maggiore accessibilità ai modelli AI permetterà agli sviluppatori di sperimentare e innovare, portando alla creazione di applicazioni più sofisticate ed efficienti. Gli sviluppatori avranno la possibilità di integrare funzioni avanzate nelle loro app, contribuendo così a un’ulteriore espansione e diversificazione del mercato app.

In un contesto dove l’intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più centrale nelle tecnologie quotidiane, l’apertura di Apple potrebbe rappresentare un passo decisivo verso un ecosistema più creativo e dinamico. L’attesa per il WWDC cresce, e molti occhi saranno puntati sulle novità che Apple presenterà, lasciando presagire un futuro interessante per il settore tecnologico.