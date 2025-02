Apple approfitta di nuove iniziative fiscali in India: costi di assemblaggio degli iPhone in calo

La recente annuncio del governo indiano riguardo una nuova esenzione fiscale sta segnando una svolta significativa per Apple, in quanto permette all'azienda di abbattere i costi di assemblaggio dei suoi iPhone nel paese. Questo provvedimento, comunicato sabato, si inserisce in un contesto di crescente investimento americano nel mercato indiano e indica la volontà del governo di attrarre investimenti stranieri.

Un potenziale sviluppo economico

Le nuove misure fiscali non hanno solo l’obiettivo di semplificare la produzione, ma mirano a rafforzare il settore manifatturiero indiano. La decisione di esentare alcune tasse sull'importazione di componenti elettronici, valutata in ben 2,7 miliardi di dollari per grandi aziende come Apple e Samsung, rappresenta un incentivo notevole per le multinazionali. L'India, diventata il secondo polo produttivo per Apple, dopo la Cina, si sta posizionando strategicamente come alternativa alla produzione asiatica tradizionale.

Questo cambiamento è già stato annunciato nel mese scorso, ma ora i dettagli ufficiali sono emersi nell'ambito del bilancio annuale presentato dal ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman. Grazie a questa nuova impostazione, si prevede che il paese possa ospitare un aumento significativo della produzione di smartphone, con l'aspettativa che un terzo di tutti gli iPhone potrebbe essere assemblato in India entro il 2027.

India come hub strategico per Apple

Negli ultimi anni, il ruolo dell'India come centro di assemblaggio per Apple è considerevolmente cresciuto. Secondo le stime, già nel 2023 circa un iPhone su sette era prodotto in India. Tuttavia, la realizzazione di modelli di fascia alta come l'iPhone 16 era stata finora ritardata a causa dei complessi processi di produzione necessitati. Una vera e propria accelerazione si è vista negli ultimi mesi, con avvio della produzione del nuovo modello entro poche settimane dal lancio.

Il governo indiano ha lavorato per facilitare questo processo, attuando una riduzione delle tasse sull'importazione di vari componenti elettronici essenziali. Tra i materiali ora esenti da tasse vi sono schede di circuito stampato, elementi dei moduli fotografici e cavi USB, tutti componenti cruciali nella catena di montaggio degli smartphone.

Impatti sul mercato e sulle fattorie locali

L'iniziativa fiscale si allinea con la strategia di Apple di diversificare la propria produzione, limitando la dipendenza dalla Cina. La produzione in India non solo sostiene la crescita economica locale, ma crea anche opportunità occupazionali significative per i lavoratori indiani. Inoltre, il governo sta mirando a rendere il settore manifatturiero più competitivo a livello globale, preparando il terreno per un maggior numero di alleanze tra colossi tecnologici e produttori indiani.

Con le nuove disposizioni fiscali, appare chiaro che il governo confidenta che Apple e altre aziende aumenteranno il loro impegno nel mercato indiano. Questo potrebbe rappresentare un passo fondamentale nella transizione dell'India verso una delle principali potenze produttive nel settore della tecnologia, in grado di competere con i principali attori del mercato mondiale.

Queste nuove policy dimostrano l'intenzione del governo di promuovere un ecosistema favorevole per la tecnologia, aprendo porte a investimenti futuri e sviluppando un'infrastruttura che possa sostenere una crescita continua nei prossimi anni. Il successo degli sforzi dell'India nel settore tecnologico rimane ora da osservare, ma i presupposti sembrano promettenti.