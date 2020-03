Apple app “Dov’è”: trovate nel codice iOS 14 nuove funzionalità

“Dov’è” è l’app di Apple su iPhone, iPad, Mac e Web per localizzare i dispositivi smarriti e condividere la posizione con familiari e amici. Quest’applicazione riunisce due diverse funzionalità, Trova il mio iPhone e Trova i miei amici, in un’unica app per iOS 13, iPadOS e macOS Catalina. Grazie a indiscrezioni condivise da 9to5Ma sappiamo che l’app Dov’è di Apple includerà utili nuove funzionalità in iOS 14, tra cui la modalità di realtà aumentata e nuove notifiche per la funzione di condivisione della posizione. Queste nuove informazioni si basano su esame della build preliminare del nuovo sistema operativo.

Il nuovo sistema operativo dovrebbe arrivare come sempre intorno a metà settembre, insieme alla presentazione dei nuovi iPhone. Attualmente non è noto se l’epidemia di coronavirus permetta di rispettare queste tempistiche. Per ora sappiamo che Apple ha recentemente presentato il nuovo MacBook Air e il nuovo iPad Pro e le indiscrezioni confermano l’uscita di iPhone 12 in autunno.

Apple app “Dov’è”: nuove funzionalità

iOS 14 includerà una nuova funzionalità di notifica per la parte di condivisione della posizione. In particolare, l’app aggiornata includerà una nuova opzione per ricevere un avviso quando qualcuno non arriva in una posizione specifica a un’ora programmata.

Attualmente già esiste la possibilità di ricevere avvisi quando qualcuno arriva in un luogo come la scuola o il lavoro. La nuova opzione permetterà di ricevere avvisi quando qualcuno NON arriva in un luogo in un determinato orario stabilito. Questo, ad esempio, significa che un genitore potrà impostare le notifiche per sapere se il figlio è arrivato a scuola, o in un altro luogo, ad una ora prefissata. Le nuove opzioni di avviso includeranno anche la possibilità di ricevere notifiche se un determinato contatto lascia una posizione prima di un tempo prestabilito. Ad esempio, puoi ricevere una notifica se tuo figlio lascia la scuola o la casa di un amico prima di uno specifico orario.

Novità in arrivo anche per la modalità AR: l’app Dov’è con iOS 14 funzionerà anche con cuffie con realtà aumentata. Saranno supportati, infatti, anche i visori AR/VR così gli utenti saranno in grado di localizzare un oggetto o una persona utilizzando la realtà aumentata. In questo modo si possono avere indicazioni molto più precise sulle posizioni.

Dov’è su iPhone, iPad o iPod touch

Ti ricordiamo che grazie all’app Dov’è puoi individuare facilmente la posizione di amici, familiari e dei tuoi dispositivi. Grazie a questa applicazione puoi condividere la tua posizione con altri, che a loro volta possono condividere la posizione con te e localizzare dispositivi smarriti. Per utilizzare l’app devi aver attivati i servizi di Localizzazione in: Impostazioni > Privacy > Localizzazione: Attiva Localizzazione.

Fonte 9to5mac