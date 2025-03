Apple annuncia una rivoluzione nella sua app Salute con il progetto Mulberry in arrivo

Bloomberg ha rivelato che Apple è al lavoro su una versione completamente rinnovata della sua app Salute. Questo progetto, soprannominato Mulberry, prevede l’introduzione di un nuovo coach per la salute, che sarà lanciato con l’aggiornamento iOS 19.4 programmato per la primavera del prossimo anno. L’azienda di Cupertino, sotto la direzione di Tim Cook, mira a far diventare la salute uno dei settori chiave del suo contributo sociale.

Un coach per la salute innovativo

Secondo le informazioni fornite da Mark Gurman, il nuovo coach per la salute sarà un agente AI concepito per imitare le interazioni con un medico reale. Questo approccio rappresenta un passo significativo nella visione a lungo termine di Apple, che punta a trasformare la salute in un ambito centrale delle sue innovazioni. La nuova app Salute non solo sarà ripensata, ma integrerà anche l’ampio bagaglio di dati sanitari già raccolti da Apple, in particolare da coloro che utilizzano un Apple Watch.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il nuovo agente AI si baserà su dati raccolti da medici assunti dall’azienda, unendo le competenze cliniche all’analisi tecnologica. Apple sta considerando anche di coinvolgere “medici esterni” per la creazione di contenuti video educativi da mostrarsi nell’app. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha intenzione di assumere esperti in vari settori, tra cui esperti del sonno, nutrizionisti, fisioterapisti, professionisti della salute mentale e cardiologi.

Video informativi e personalizzazione della salute

Tra le novità principali del progetto Mulberry vi è l’introduzione di video che spiegano tendenze preoccupanti riguardanti la salute degli utenti. Le riprese di questi video avverranno in una nuova struttura a Oakland. Apple intende anche trovare una figura di grande spicco nel mondo della medicina, che potrebbe assumere il ruolo di “presentatore” della nuova iniziativa. Alcuni membri del team Apple hanno già iniziato a riferirsi a questo servizio come “Health+”.

Un aspetto che riveste particolare importanza è il monitoraggio dell’alimentazione. L’app offrirà funzionalità avanzate per aiutare gli utenti a tenere traccia di ciò che consumano. Secondo quanto riportato, il coach AI fornirà indicazioni utili relative alla nutrizione e ai comportamenti alimentari. Questo permetterà un approccio personale e proattivo alla salute individuale.

Funzionalità per il fitness e integrazione con Apple Fitness+

Un’altra innovazione significativa riguarderà l’uso delle fotocamere posteriori degli iPhone per analizzare gli allenamenti degli utenti. Questa funzione permetterà di fornire suggerimenti pratici e feedback in tempo reale, ottimizzando ulteriormente l’esperienza di allenamento domestica. Si prevede che l’integrazione di queste nuove funzionalità si collegherà ai servizi già esistenti su Apple Fitness+, creando un ecosistema complessivo per la salute e il fitness dell’utente.

Con il progetto Mulberry, Apple sembra pronto a fare un salto di qualità nell’ambito della salute digitale, proponendo una soluzione avanzata e intuitiva per migliorare il benessere delle persone. Gli appassionati di tecnologia e salute attendono ora l’arrivo di queste attese novità con grande interesse.