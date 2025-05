Apple annuncia nuove funzionalità per migliorare l’accessibilità dei suoi dispositivi

Nel panorama tecnologico attuale, Apple ha presentato una serie di aggiornamenti significativi per migliorare l’accessibilità delle sue soluzioni hardware e software. Queste innovazioni si rivelano fondamentali per garantire che utenti con disabilità o difficoltà comunicative possano interagire più facilmente con i dispositivi dell’azienda. Le novità annunciate interessano vari aspetti, rendendo più agevole la lettura, la visione e l’emissione vocale attraverso i diversi gadget Apple. Di seguito, andremo ad esaminare alcune di queste innovazioni.

Nuove etichette di accessibilità nell’App Store

Una delle novità più evidenti è l’introduzione delle etichette di accessibilità nell’App Store. Questa iniziativa consentirà agli utenti di individuare rapidamente le caratteristiche supportate da diverse applicazioni e giochi. Le etichette forniranno informazioni su funzionalità specifiche, come il VoiceOver di Apple, oltre a impostazioni come il contrasto regolabile, le descrizioni audio e i sottotitoli. Questo cambiamento va nella direzione di una maggiore chiarezza e trasparenza, rispondendo alla crescente esigenza di aziende di comunicare in modo chiaro le opzioni di accessibilità disponibili.

Diverse grandi aziende del settore gaming hanno annunciato una spinta simile per etichettare in modo chiaro le funzionalità supportate, nell’ambito dell’Accessible Games Initiative. La standardizzazione di queste informazioni rappresenta un passo importante per facilitare l’accesso ai giochi e alle app a un pubblico più ampio.

Collaborazione con Brain Computer Interfaces

Un’altra innovazione che merita attenzione riguarda il supporto da parte di Apple per un nuovo protocollo dedicato alle Interfacce Cervello-Computer . In questo ambito, l’azienda sta collaborando con Synchron per introdurre il controllo tramite Switch Control, che permetterà agli utenti di gestire i dispositivi senza movimento fisico. Come riportato dal Wall Street Journal, dispositivi come il Stentrode di Synchron e gli impianti di Neuralink avranno la capacità di tradurre segnali cerebrali in comandi, superando la necessità di utilizzare accessori come un mouse. Attualmente, dieci persone hanno ricevuto l’impianto Stentrode, ma la standardizzazione sarà accessibile anche agli sviluppatori al momento della sua divulgazione.

Sebbene l’approvazione commerciale per questi dispositivi possa richiedere anni, Apple non si ferma qui. Sta lavorando a nuove opzioni per il controllo tramite Eye Tracking nei dispositivi iOS e nel Vision Pro, rendendo più semplice la digitazione, e Head Tracking per iPhone e iPad, che consente il controllo tramite movimenti della testa.

Novità per la Magnifier e il supporto vocale

Un’altra funzionalità importante è l’estensione dell’app Magnifier da iPhone e iPad al sistema Mac. Questa applicazione permetterà agli utenti di collegarsi al computer e ingrandire ciò che li circonda per facilitarne la visione su grandi schermi. Sarà compatibile con videocamere USB e con la Continuity Camera presente su iPhone, facilitando così la condivisione delle immagini in tempo reale.

In aggiunta, la funzionalità delle Vehicle Motion Cues, progettata per ridurre il mal d’auto, è stata lanciata su iOS e avrà ora una versione per Mac. Questi indicatori di movimento, disponibili già lo scorso anno, rappresentano un ulteriore passo avanti nell’adattamento delle esperienze digitali.

Evoluzione della Personal Voice

Infine, notevoli aggiornamenti riguardano anche la funzione Personal Voice. Attesa da molti, questa opzione supporterà ora la lingua spagnola e sarà in grado di generare una voce sintetizzata per coloro che rischiano di perdere la capacità di parlare. Questo progresso riduce il tempo necessario per creare una voce artificiale da 15 ad un minuto, partita da una necessità avvertita nel 2023.

Le innovazioni presentate da Apple sono un esempio concreto di come la tecnologia può rispondere alle necessità di diversi utenti, rendendo più accessibili strumenti che favoriscono la comunicazione e l’interazione con il mondo digitale.