Apple annuncia novità per iPhone con l’aggiornamento iOS 18.1 in vista della WWDC

La Worldwide Developers Conference di Apple si avvicina e si preannuncia come un evento cruciale per gli sviluppatori e gli appassionati di tecnologia. Si svolgerà il 9 giugno e si attende con ansia una prima demo del nuovo sistema operativo iOS 19. Nel frattempo, Apple ha lanciato iOS 18.1 a ottobre, introducendo nuove funzionalità, accessibili per ora solo agli utenti iPhone 15 Pro, Pro Max e alla linea iPhone 16, tra cui la registrazione delle chiamate.

Registrazione delle chiamate su iPhone

Una delle aggiunte più interessanti in iOS 18.1 è senza dubbio la possibilità di registrare le chiamate. Gli utenti che effettuano una chiamata vedranno un’icona di una barra sonora nel lato sinistro dello schermo. Cliccando su questa icona, iniziano a registrare la conversazione. Dopo tre secondi dall’inizio della registrazione, sia il chiamante che il ricevente sentiranno un messaggio che avvisa che la chiamata viene registrata. Questa funzionalità è compatibile con tutti i tipi di telefoni, consentendo registrazioni sia tra utenti Apple che Android.

Una volta completata la chiamata, la registrazione viene salvata nell’app Note, ed è possibile riprodurla direttamente da lì. Tuttavia, non tutte le versioni di iPhone supportano questa funzione: solo gli iPhone di ultima generazione, come l’iPhone 14 Pro, possono accedere anche ai trascrizioni delle chiamate, mentre modelli più datati come l’iPhone XR non possono. È importante, infine, verificare la legalità della registrazione delle chiamate nella propria area, in quanto le leggi variano a seconda della giurisdizione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le funzionalità di Apple Intelligence

Con l’aggiornamento, Apple introduce diverse funzionalità della Apple Intelligence, come strumenti di scrittura per messaggi, il tool Clean Up per le foto e un Siri potenziato. Questi strumenti permettono di rileggere, correggere e persino riassumere il testo nei messaggi e nelle email.

Per accedere a queste funzionalità, gli utenti devono iscriversi alla lista d’attesa di Apple Intelligence. Basta andare su Impostazioni > Apple Intelligence & Siri > Iscriviti alla lista d’attesa. Una volta ricevuta l’approvazione, si possono utilizzare queste nuove potenzialità.

Nonostante ci siano molte opzioni per migliorare l’esperienza d’uso, alcune funzionalità come il generatore di emoji Genmoji, non sono ancora disponibili e verranno introdotte in aggiornamenti futuri.

Supporto alla messaggistica RCS

Un’altra novità introdotta con l’aggiornamento di iOS 18.1 è l’espansione del supporto per la messaggistica RCS, ora inclusa anche in “Messaggi per le Aziende”. In precedenza, questa funzione era accessibile solo tramite iMessage, ma l’aggiornamento mira a facilitare le comunicazioni tra le aziende e gli utenti iPhone.

Modifiche al Centro di controllo

L’aggiornamento di iOS 18.1 ha apportato anche alcune modifiche al Centro di controllo, un’area chiave per la gestione delle impostazioni. Ad esempio, toccando il riquadro della connettività si notano alcune variazioni nelle visualizzazioni da righe a piastrelle, semplificando così la gestione delle connessioni.

Inoltre, ora è possibile aggiungere controlli indipendenti per Wi-Fi, VPN, AirDrop e Satellite all’interno del Centro di controllo. In precedenza, tali controlli erano accessibili solo in formato aggregato. Altri strumenti, come i livelli e le misurazioni, possono essere utilizzati per progetti di ristrutturazione, rendendo l’iPhone ancora più versatile in casa.

Aggiornamenti per l’ID Apple

Con l’arrivo di iOS 18.1, Apple consente ora la modifica dell’indirizzo email principale associato all’ID Apple. È possibile accedere a questa opzione attraverso Impostazioni > ID Apple > Accesso e Sicurezza e modificare il proprio indirizzo email o il numero di telefono. Una volta aggiornato, tutte le comunicazioni dell’azienda verranno indirizzate al nuovo indirizzo.

Nuove opzioni per le schermate principali

La tintura delle app nella schermata principale ha subito un miglioramento. Ora, se si applica una tinta a un’app, essa influenzerà anche i widget dello schermo. Prima, i widget non subivano alterazioni dal colore applicato alle varie applicazioni.

Rilevamento dell’apnea notturna

Riguardo la salute, Apple ha introdotto il rilevamento dell’apnea notturna nei modelli compatibili di Apple Watch con il WatchOS 11, e con iOS 18.1 iPhone dà supporto a questa funzionalità. Questo è stato recentemente approvato dalla FDA, permettendo di monitorare uno dei problemi di salute più comuni.

Espansione della tastiera emoji

Un altro sviluppo in iOS 18.1 include l’ampliamento della tastiera emoji. Adesso, scorrendo a sinistra si accederà direttamente a una sezione per le proprie etichette personalizzate e a quella delle Memoji, che sono ora più facili da utilizzare.

Funzionalità drag and drop

Infine, se si utilizza un MacBook con MacOS Sequoia 15.1 e un iPhone con iOS 18.1, è possibile trascinare e rilasciare file fra i dispositivi mentre si specchia il display dell’iPhone. Questo renderà la condivisione di file più fluida e intuitiva.

Le novità di iOS 18.1 rappresentano un passo avanti significativo nell’usabilità e nelle funzionalità degli iPhone, preparando il palcoscenico per il futuro imminente in concomitanza con l’attesissimo evento WWDC.