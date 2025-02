Apple annuncia l'arrivo di iOS 18.4 ad aprile con emozionanti nuove funzionalità

Con un comunicato stampa recente, Apple ha ufficialmente confermato che la nuova versione del sistema operativo, iOS 18.4, sarà disponibile a partire dal mese di aprile. Gli abbonati di Apple News+ possono già anticipare una sezione dedicata al cibo, che promette di arricchire l'esperienza culinaria con un vasto assortimento di ricette e articoli tematici. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo nell'evoluzione dei servizi digitali di Apple, integrando contenuti freschi e innovativi per i suoi utenti.

Novità in Apple News+: La sezione Food

Tra le informazioni salienti è emersa la nuova sezione "Apple News+ Food", che sarà inclusa in Apple News con la release di iOS 18.4 e iPadOS 18.4. Questa nuova funzionalità offrirà agli abbonati accesso a decine di migliaia di ricette, articoli su ristoranti, stili di vita sani e molto altro ancora, collaborando con alcuni dei principali publisher del settore alimentare, come Allrecipes e Bon Appétit.

Apple ha descritto il "Recipe Catalog", una sorta di archivio digitale, dove gli utenti possono esplorare, cercare e filtrare ricette di vario genere. Ogni giorno verranno aggiunti nuovi contenuti, rendendo l'esperienza sempre fresca e coinvolgente. Il formato delle ricette è stato progettato per permettere una revisione semplice degli ingredienti e delle istruzioni, con una modalità cucina che espande i passaggi a schermo intero. Inoltre, gli utenti potranno salvare le loro ricette preferite per una consultazione successiva e accedervi anche offline.

Il servizio è attualmente disponibile in Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito, e il costo per l'abbonamento negli USA è di 12.99 dollari al mese. Per coloro che hanno il pacchetto Apple One Premier, il servizio è incluso nel prezzo di 37.95 dollari mensili.

Funzionalità di avviso prioritario in arrivo

Un altro aggiornamento significativo di iOS 18.4 è rappresentato dalla funzionalità di "Priority Notifications". Questa innovativa opzione offre la possibilità di evidenziare le notifiche più importanti direttamente sulla schermata di blocco. Abilitando questa funzione attraverso le impostazioni di notifica, gli utenti potranno rimanere informati sulle comunicazioni cruciali senza essere sopraffatti da un numero eccessivo di avvisi.

Questa funzionalità è esclusiva per determinati modelli di iPhone, come l'iPhone 15 Pro e il 15 Pro Max, garantendo una gestione delle notifiche più intelligente e mirata.

Musica ambientale per ogni momento

Un'interessante novità introdotta con l'aggiornamento è la funzione "Ambient Music", che si troverà nel Centro di controllo. Consente di ascoltare rapidamente una selezione di brani, suddivisi in quattro categorie: Sleep, Chill, Productivity e Wellbeing. Questa funzionalità arricchisce l'esperienza multimediale dell'utente, offrendo colonne sonore ottimali a seconda dell'umore o dell'attività.

CarPlay e personalizzazione dell'app delle mappe

Con iOS 18.4, la compatibilità di CarPlay riceve un trattamento speciale. In alcune autovetture dotate di ampi schermi del cruscotto, gli utenti potranno visualizzare una fila aggiuntiva di icone delle app su una singola pagina. Un'altra miglioria da segnalare è la possibilità per gli utenti dell'Unione Europea di scegliere un'app per le mappe predefinita, come Google Maps, e un'app di traduzione da utilizzare globalmente. Questo segna una maggiore flessibilità per gli utenti nel personalizzare la loro esperienza operativa su iPhone.

Nuove emoji ed altre novità in arrivo

Sebbene il primo beta di iOS 18.4 non includa alcune delle attese caratteristiche di intelligenza artificiale di Siri, come il contesto personale, l'aggiornamento fa promesse intriganti per il futuro, come nuove emoji. Secondo i dettagli trapelati, le nuove opzioni includeranno varie espressioni e simboli, ampliando ulteriormente la gamma di opzioni disponibili per gli utenti.

Ma non finisce qui: ci sarà anche un'app dedicata per gli utenti di Apple Vision Pro, che faciliterà l'accesso a nuove app e giochi e offrirà suggerimenti utili relativi al dispositivo. La disponibilità dell'app si allinea con l'uscita della versione iOS 18.4, garantendo agli utenti un'esperienza integrata e fluida.

Questo pacchetto di novità si preannuncia interessante, e a breve gli utenti di iPhone e iPad potranno godere di un aggiornamento che promette di rendere più ricca e utile l'interazione quotidiana con i propri dispositivi Apple.