Apple annuncia l’aggiornamento audio per le AirPods Max: supporto lossless in arrivo ad aprile

Apple ha svelato un’importante novità per gli amanti della musica: le AirPods Max riceveranno un aggiornamento che porterà l’audio ad alta fedeltà nel mese di aprile. Questo miglioramento è particolarmente significativo per gli utenti che desiderano un’esperienza di ascolto senza precedenti. Con l’adozione del connettore USB-C un anno fa, gli auricolari avevano perso la funzionalità di riproduzione audio cablata. Ora, sembra che l’azienda di Cupertino stia per risolvere questa mancanza offrendo il supporto completo ai formati audio lossless, una funzione che anche il modello con connettore Lightning non riusciva a garantire efficacemente.

Dettagli dell’aggiornamento e vantaggi per gli utenti

Con l’aggiornamento previsto, gli utenti delle AirPods Max potranno usufruire della massima qualità audio per musica, film e giochi. Apple ha dichiarato che il cavo USB-C in dotazione permetterà di sbloccare audio lossless a 24 bit e 48 kHz, mantenendo l’integrità delle registrazioni originali. Questo aggiornamento consente agli ascoltatori di vivere la musica proprio come l’artista l’ha creata in studio, una caratteristica apprezzata da molti appassionati e professionisti del settore.

Inoltre, la compatibilità con l’audio spaziale personalizzato rappresenta un ulteriore passo avanti. Gli artisti che creano musica beneficeranno di miglioramenti significativi in vari aspetti, tra cui la composizione, la produzione e il mixing. Gli strumenti disponibili precedentemente non garantivano una vera riproduzione “lossless” a causa di una conversione del segnale ogni volta che veniva utilizzata la connessione cablata, un inconveniente prontamente superato con i nuovi aggiornamenti.

La bassa latenza come vantaggio competitivo

Un altro aspetto da considerare nell’aggiornamento delle AirPods Max è la latenza ultrabassa, un miglioramento cruciale per coloro che utilizzano questi auricolari per la produzione musicale e per il gaming. Apple ha sottolineato che questo aggiornamento renderà le AirPods Max ancora più adatte per le esigenze di musicisti e gamer. La nuova versione del firmware sarà lanciata contestualmente agli aggiornamenti di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, previsto per aprile.

Nuove opzioni di connettività: cavo audio USB-C

Per facilitare l’accesso alla riproduzione audio senza perdita di qualità, Apple ha introdotto un cavo audio USB-C a 3.5mm al costo di 39 dollari, il quale presenta lo stesso design intrecciato di altri cavi recenti dell’azienda. Questo cavo offre agli utenti la possibilità di godere di un audio ad alta qualità anche con dispositivi che non dispongono di una porta USB-C, ampliando così la versatilità delle AirPods Max.

La mossa di Apple di aggiornare le AirPods Max per supportare audio lossless rappresenta un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda nel fornire esperienze di ascolto superiori. I miglioramenti non solo rispondono a una domanda degli utenti, ma posizionano anche Apple in un contesto competitivo più favorevole nel mercato degli auricolari di alta gamma. Con l’arrivo dell’aggiornamento, gli appassionati di musica possono aspettarsi vantaggi significativi nell’ascolto e nella creazione musicale.