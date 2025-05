Apple annuncia la nuova funzione di lettura assistita per migliorare l’accessibilità

Apple ha recentemente presentato un innovativo strumento di lettura, pensato per facilitare l’esperienza di utenti con diversità funzionali, tra cui dislessia e problemi di vista. Questo aggiornamento, denominato Accessibility Reader, sarà disponibile entro la fine dell’anno e consentirà di personalizzare caratteri, colori e spaziature del testo in qualsiasi applicazione su dispositivi come iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’inclusività nel settore tecnologico.

Che cos’è l’Accessibility Reader

L’Accessibility Reader si distingue per la sua capacità di modificare il testo per renderlo più comprensibile e piacevole alla lettura. Gli utenti potranno scegliere tra diverse opzioni grafiche per adattare il contenuto delle app e facilitarne l’uso. L’inclusione di questa funzione non solo risponde a esigenze specifiche ma crea un ambiente di utilizzo più accogliente per tutti, eliminando le barriere legate alla lettura di testi complessi. Non si limita solamente alle app digitali: gli utenti avranno anche la possibilità di applicare queste modifiche a testi visibili nel mondo reale, come menù di ristoranti o libri.

Integrazione nella Magnifier App

La novità più interessante è che Accessibility Reader sarà integrato nella Magnifier App di Apple. Questa app permette già di utilizzare la fotocamera del dispositivo per ingrandire e riconoscere oggetti circostanti. Con l’arrivo della nuova funzione, gli utenti potranno non solo visualizzare ma anche modificare il testo che avvistano nel loro ambiente, rendendo l’interazione quotidiana con il mondo esterno più semplice e agevole per le persone con difficoltà visive.

Espansione delle funzionalità su macOS

Oltre a iOS e iPadOS, Apple ha confermato l’arrivo della Magnifier anche su macOS, estendendo ulteriormente la portata della sua offerta. Questa novità consente agli utenti di utilizzare la fotocamera del Mac, oppure altri dispositivi come l’iPhone o le webcam, per zoomare su elementi e gestire il testo in modo simile a quanto già possibile sui dispositivi mobili. L’adattabilità di queste funzioni ai vari device testimonia l’impegno di Apple verso un ecosistema più accessibile e versatile.

Nuovi strumenti per l’accessibilità

Questa iniziativa è parte di un aggiornamento più ampio sui strumenti di accessibilità promossi da Apple. Tra le novità ci sono le “Etichette Nutrizionali di Accessibilità” che mettono in evidenza le caratteristiche di accessibilità nelle app e nei giochi disponibili sull’App Store. Inoltre, è stato introdotto un nuovo metodo che permette agli utenti di prendere note in Braille, ampliando ulteriormente le possibilità per chi utilizza questo sistema di scrittura.

L’impegno di Apple per migliorare l’accessibilità evidenzia l’importanza di rendere la tecnologia fruibile da tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche o cognitive. Queste innovazioni possono realmente fare la differenza nella vita quotidiana degli utenti, apportando un cambiamento significativo nel modo in cui interagiscono con il mondo tecnologico.