Apple annuncia il supporto per audio lossless e bassa latenza su AirPods Max con porta USB-C

Apple ha recentemente svelato un’importante novità riguardante gli AirPods Max, i celebri cuffioni wireless dell’azienda. A partire dal prossimo mese, con l’arrivo della nuova versione di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4, i dispositivi saranno aggiornati con il supporto per l’audio lossless e l’audio a bassa latenza. Questa funzionalità promette di migliorare l’esperienza sonora per gli utenti, generando interesse e aspettative nel mercato della tecnologia audio.

Differenze tra audio lossless e compressione

L’audio rappresenta un elemento fondamentale nelle esperienze sonore moderne. I file audio, per ridurre le dimensioni e facilitarne la trasmissione, vengono solitamente compressi. Ci sono standard di compressione con perdita di dati, come l’MP3 e l’Advanced Audio Codec di Apple, che comportano inevitabilmente un’alterazione del segnale originale. Dall’altro lato ci sono standard di compressione lossless, come l’Apple Lossless Audio Codec , che mantengono intatti tutti i dati originali.

Il catalogo di Apple Music conta più di 100 milioni di brani, disponibili in formati AAC e ALAC. Questo offre agli utenti una vasta scelta, ma solleva anche interrogativi sul reale valore dell’upgrade proposto. Secondo Apple, la compressione AAC già fornisce un audio “virtualmente indistinguibile” da una registrazione in studio. Quindi, la differenza percepita tra AAC e audio lossless sembra essere minima, se non insignificante.

Le dichiarazioni di Apple sul miglioramento dell’audio

Greg Joswiak, dirigente del marketing di Apple, ha sottolineato l’importanza di questi aggiornamenti attraverso un post su X, affermando che l’audio lossless e la bassa latenza rappresentano i “massimi” miglioramenti per gli AirPods Max. Ha promesso una qualità sonora “incredibile”. Tuttavia, questo annuncio ha suscitato delle perplessità vista la dissonanza rispetto a quanto riportato nei documenti di supporto sul sito di Apple.

Nel documento, la stessa azienda sostiene che “la differenza tra AAC e audio lossless è virtualmente indistinguibile”. Pertanto, se l’audio lossless non porta un miglioramento significativo rispetto all’AAC, l’impiego di termini come “massimo” upgrade può sembrare una mera strategia di marketing.

Riflessione sulle aspettative degli utenti

Un altro elemento che merita attenzione è la bassa latenza audio, che non influisce direttamente sulla qualità sonora. È più una questione di sincronizzazione, utile soprattutto nel gaming o nella visione di contenuti video, piuttosto che una vera e propria innovazione del suono.

In definitiva, l’upgrade all’audio lossless rappresenta un miglioramento che, a ben vedere, sembra meno significativo rispetto a quanto dichiarato da Joswiak. Questo potrebbe portare a una valutazione più critica da parte degli utenti, dovuta alla discrepanza tra le promesse e la realtà proposta. La domanda ora è: saranno gli ascoltatori pronti a cogliere queste novità, rimanendo soddisfatti delle effettive migliorie sonore?