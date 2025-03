Apple annuncia aggiornamento watchOS 11.4: eccoci con novità su sveglie e compatibilità

Con l’imminente rilascio dell’aggiornamento watchOS 11.4, Apple introduce modifiche significative al funzionamento delle sveglie sull’Apple Watch, rendendole più efficaci e utili per gli utenti. Questa nuova versione include opzioni che miglioreranno l’esperienza di risveglio, soprattutto per coloro che usano il dispositivo durante la notte.

Novità sull’allerta nella modalità silenziosa

Una delle principali innovazioni di questo aggiornamento riguarda la funzione “Wake Up” per la modalità sonno, che adesso potrà attivarsi anche se la modalità silenziosa è attiva. Questa modifica è particolarmente vantaggiosa per utenti che temono di non sentire l’allerta di sveglia. Infatti, mentre attualmente l’allerta agisce esclusivamente con vibrazioni tattili quando in modalità silenziosa, ora sarà possibile attivare anche una sonorità, rendendo il risveglio molto più efficace.

Normalmente, chi utilizza l’Apple Watch in modalità silenziosa riceve taniche leggere al polso, ma alcune persone potrebbero ignorare questi segnali delicati. Al contrario, un suono sviluppato con questa nuova funzione sarà più difficile da trascurare, aumentando così le possibilità di essere svegli.

Per attivare la funzione “Break Through Silent Mode”, è necessario accedere all’app Sonno sull’Apple Watch, toccare l’opzione “Suoni e Tattile” e attivare l’impostazione. Dopo questo passaggio, l’orologio utilizzerà sia suono che vibrazioni per svegliare l’utente quando necessario. Un ulteriore metodo di attivazione è disponibile anche attraverso l’app Sveglia, dove sarà sufficiente selezionare sveglie attive per modificare le impostazioni.

Compatibilità e correzioni ulteriori

Oltre alle migliorie sulle sveglie, watchOS 11.4 introduce anche il supporto per aspirapolvere robot compatibili con Matter. Questa integrazione amplia le possibilità di interazione tra dispositivi smart, favorendo un’esperienza utente più completa, soprattutto per chi ha già investito in tecnologie domotiche. Non è raro che i dispositivi smart non collaborino tra loro; con l’introduzione di Matter, Apple sembra voler risolvere queste problematiche rendendo la connessione tra dispositivi più fluida e diretta.

In aggiunta, l’aggiornamento affronta un problema specifico legato alla selezione delle facce dell’orologio, che può diventare poco reattiva durante il passaggio tra un design e l’altro. Queste ottimizzazioni ci confermano l’attenzione di Apple verso un’esperienza utente sempre più curata e senza intoppi.

Disponibilità dell’aggiornamento

Oggi, Apple ha fornito agli sviluppatori la versione candidata del rilascio watchOS 11.4, la quale rappresenta la versione finale attesa dal pubblico, a meno che non emergano ulteriori problemi. L’uscita di questo aggiornamento è prevista per l’inizio di aprile, con la possibilità che avvenga già la prossima settimana. Pertanto, per gli utenti di Apple Watch, il futuro si presenta ricco di novità e utilità che miglioreranno la fruizione del wearable nel quotidiano.