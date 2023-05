Apple annuncerà il MacBook Air da 15” al WWDC 2023

Ottime notizie per tutti i fan di Apple. Stando a quanto rivelato dal reporter di Bloomberg, Mark Gurman, il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare il MacBook Air da 15 pollici al WorldWide Developers Conference, che prenderà il via con il keynote di Apple il prossimo 5 giugno. Il laptop dovrebbe essere svelato insieme a iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 e le tanto attese cuffie AR/VR di Apple.

In precedenza era stato sempre Gurman ad affermare che i nuovi MacBook sarebbero arrivati proprio al WWDC: tuttavia, ora il reporter di Bloomberg ha confermato che il MacBook Air da 15 pollici verrà presentato in occasione dell’importante conferenza di giugno.

Le voci sul MacBook Air da 15 pollici sono cominciate a trapelare già all’inizio del 2021. Stando a quanto riportato nei vari rumors, la produzione di pannelli di visualizzazione per il laptop è aumentata negli ultimi mesi, man mano che ci si avvicinava al suo lancio. Come il MacBook Air da 13 pollici, anche il modello iniziale da 15 pollici sarà alimentato con il chip M2 standard con più configurazioni GPU, almeno stando a quanto affermato dall’analista Apple Ming-Chi Kuo.

Non sono state segnalate modifiche al design per il MacBook Air da 15 pollici, fatta eccezione per un aumento delle dimensioni del display. Il modello da 13 pollici ha un ‘notch’ nel display, una fotocamera 1080p, una porta di ricarica MagSafe 3, due porte USB-C/Thunderbolt 3, un jack per cuffie da 3,5 mm, una Magic Keyboard con un pulsante Touch ID e un Trackpad Force Touch. Le opzioni di colore disponibili sono Midnight, Starlight, Space Grey e Silver.

Come ricorderanno di certo gli appassionati dei prodotti Apple, lo scorso anno la Mela ha annunciato il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 proprio al WWDC.