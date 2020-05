Apple terrà l’annuale Conferenza WWDC20 a partire dal 22 giugno

A marzo Apple aveva dichiarato che la sua annuale conferenza degli sviluppatori, ovvero la Worldwide Developers Conference si sarebbe tenuta virtualmente, senza quindi il tradizionale evento organizzato dalla casa di Cupertino. Ieri Apple tramite un comunicato stampa ha comunicato che WWDC20 comincerà il 22 giugno e durerà per una settimana.

WWDC20 inizierà il 22 giugno

“Il WWDC20 sarà la nostra più grande conferenza annuale di sempre dato che riuniremo, per una settimana a giugno, sviluppatori da tutto il mondo, per far conoscere il futuro delle piattaforme Apple.” Con queste parole Phil Schiller, Vice Presidente del Worldwide Marketing di Apple ha annunciato la Conferenza annuale e l’ha descritta come l’evento in cui Apple condividerà con la comunità degli sviluppatori globali tutte le novità su cui ha lavorato quest’anno per aiutarli a creare app e servizi ancora più incredibili.



Il WWDC20 si terrà online a causa della pandemia di COVID-19 e, per la prima volta, sarà gratuito per gli sviluppatori. L’evento verrà trasmesso in streaming in diretta attraverso l’app e il sito Web degli sviluppatori Apple. Questa sarà la 31° edizione del WWDC e sarà un’opportunità per milioni di sviluppatori, creativi e innovativi di ​​tutto il mondo che potranno avere accesso anticipato ai prossimi sistemi di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Gli sviluppatori sono incoraggiati a scaricare l’app Apple Developer dove ulteriori informazioni sul programma del WWDC20, come gli orari delle sessioni, i laboratori e molto altro, saranno condivise prossimamente.

Oltre ad annunciare la data del WWDC, Apple ha annunciato anche la Swift Student Challenge che consente agli studenti di mostrare il loro amore per la programmazione creando il proprio parco giochi Swift. Coloro che sono interessati alla Swift Student Challenge hanno tempo fino al 17 maggio per presentare le loro domande. I vincitori della sfida riceveranno un’esclusiva giacca e un set di spille del WWDC20.

Fonte Apple