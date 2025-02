Apple amplia la sua produzione: l'iPhone 16e sarà assemblato in India insieme agli altri modelli

Apple ha recentemente confermato che l'iPhone 16e si unirà alla famiglia dei modelli iPhone 16, tutti assemblati in India. Questa strategia si allinea con gli sforzi del colosso tecnologico per aumentare la sua presenza produttiva nel paese, rispondendo così a una crescente domanda sia locale che globale. A confermarlo è stata la stessa azienda in un'intervista concessa al giornale indiano Economic Times, sottolineando l'importanza del mercato indiano nel piano di espansione produttiva.

L'assemblaggio dell'iPhone 16e in India: un passo significativo

L'iPhone 16e sarà prodotto in India non solo per i consumatori locali, ma anche per l'esportazione verso selezionati paesi. Questa decisione riflette una strategia più ampia di Apple per diversificare le sue operazioni produttive, riducendo la dipendenza dall'assemblaggio tradizionale in Cina. L'azienda ha incrementato notevolmente la propria capacità produttiva in India negli ultimi anni, un passo che coincide con le politiche governative indiane volte a incentivare investimenti esteri e creare posti di lavoro.

Nelle previsioni, Nikkei Asia stima che la produzione di iPhone in India dovrebbe salire dal 15% attuale fino al 25% entro il 2027. Questa crescita indica una vera e propria evoluzione nella catena di approvvigionamento di Apple, che intende rafforzare il proprio core business in un mercato in crescita come quello indiano. L’assemblaggio dell’iPhone 16e avverrà con ogni probabilità sulle stesse linee di produzione utilizzate per il precedente iPhone 14, una mossa strategica che mira a ottimizzare le risorse e garantire qualità.

Crescita delle esportazioni di iPhone dall'India

Un altro aspetto significativo è l'esplosione delle esportazioni di iPhone dall'India, che nel semestre che si è concluso a settembre 2024 ha raggiunto quasi 6 miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta un incremento di circa il 33% rispetto all'anno precedente, testimoniando l'efficacia della strategia commerciale di Apple e la crescente preferenza dei consumatori per i prodotti del marchio. L'assemblaggio di modelli di alto livello come l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max in India segna un punto di svolta per il mercato indiano, che diventa un hub cruciale per la produzione di smartphone di fascia alta.

Il successo di Apple in India non si ferma agli iPhone: l'azienda prevede di avviare la produzione di AirPods nel paese entro la fine dell'anno, un altro segnale della volontà di rafforzare la propria posizione nel comparto audio e di ampliare l'assortimento di prodotti realizzati in loco. Questo sviluppo testimonia la fiducia di Apple nel potenziale del mercato indiano non solo come consumatore, ma anche come importante centro di produzione globale.

La strategia di Apple di aumentare la produzione nel subcontinente gioca un ruolo fondamentale non solo per ridurre i costi, ma anche per vantaggi strategici legati alla logistica e alla facilità di accesso ai mercati emergenti. Con un focus sull'innovazione e l'efficienza, Apple sta tracciando una rotta che potrebbe alterare il panorama dell'industria tecnologica in India e oltre, sempre più protagonista di un'economia globale interconnessa.