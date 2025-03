Apple all’opera: nuove versioni dei Mac attese tra innovazioni e incertezze

Con l’inizio del 2025, Apple ha presentato aggiornamenti per tutta la sua linea di Mac, ad eccezione del Mac Pro, rimasto nell’attesa di un significativo rinnovamento. La grande assente di questo ciclo è l’implementazione del chip M4 Pro, il quale dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Analizziamo le ultime novità riguardanti questo attesissimo aggiornamento.

Chip della serie M

La versione attuale del Mac Pro è disponibile con il chip M2 Ultra, lanciato nel giugno 2023. Alcuni osservatori si aspettavano che il prossimo Mac Pro potesse essere dotato del chip M4 Ultra, ma fonti interne suggeriscono che Apple non ha al momento in programma tale aggiornamento. Durante il recente aggiornamento del Mac Studio, l’azienda ha introdotto varianti con il chip M4 Max e M3 Ultra, ma non ha rivelato alcun M4 Ultra. Questo ha portato a dichiarazioni che indicano che non ogni iterazione della serie M avrà un livello “Ultra”, il che potrebbe implicare che il Mac Pro non riceverà nemmeno un M4 Ultra.

Attualmente, le speculazioni riguardano quale chip sarà impiegato nel Mac Pro. Diverse opzioni sono sul tavolo: potrebbe esserci un M4 Ultra o, in alternativa, un chip di alta gamma con un nome diverso, come M4 Extreme. Un’altra possibilità è che Apple decida di usare il chip M3 Ultra già presente nel Mac Studio. Infine, si discute anche dell’eventualità di un futuro chip M5 Ultra.

Fino ad adesso, i chip M1 Ultra, M2 Ultra e M3 Ultra sono stati costruiti collegando due chip Max tramite un connettore UltraFusion. Il M4 Max, al contrario, non avrà accesso a questa tecnologia, rendendo improbabile questa opzione. Inoltre, la realizzazione di un chip M4 Ultra o Extreme potrebbe rivelarsi costosa e complicata, considerati i risultati di vendita non entusiastici per i modelli di fascia alta.

Il Mac Pro potrebbe quindi essere dotato di una versione standard, da integrare con l’innovazione attesa o mantenere stabili le sue attuali caratteristiche, benché non ci siano segnali concreti su nuove funzionalità in arrivo.

Design

Per quanto riguarda l’estetica del Mac Pro, non ci sono attese di aggiornamenti significativi. Al momento, non circolano voci che suggeriscano cambiamenti nel design, il che implica che Apple potrebbe mantenere l’attuale linea dello strumento.

Porte

Il recente aggiornamento del Mac Studio e del MacBook Pro ha visto l’introduzione di porte Thunderbolt 5. Di conseguenza, è lecito supporre che la stessa tecnologia sarà implementata anche nel Mac Pro. Thunderbolt 5 permetterà una connessione agevole di più schermi ad alta risoluzione, aumentando così le capacità del dispositivo per i professionisti in cerca di prestazioni elevate.

RAM e SSD

Il chip M3 Ultra supporta fino a 512GB di RAM, il che rappresenta un notevole miglioramento rispetto all’attuale modello, limitato a 192GB. Inoltre, le possibilità di archiviazione aumenteranno sensibilmente, con un massimo di 16TB di SSD per il M3 Ultra, in contrasto con i limiti attuali di 8TB del Mac Pro. Questo adeguamento si tradurrà in una maggiore flessibilità per coloro che necessitano di elevate prestazioni e capacità di archiviazione.

Data di lancio

Secondo le affermazioni di Mark Gurman di Bloomberg, ci si aspetta un aggiornamento del Mac Pro verso la fine del 2025. Tuttavia, le incertezze relative al chip potrebbero spingere Apple a posticipare ulteriormente il lancio al 2026. Fino ad allora, resta da vedere quali innovazioni porterà la prossima generazione di Mac e come queste si allineeranno alle aspettative del mercato.