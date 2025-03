Apple al lavoro sul nuovo iPhone 17: attese e novità sul mercato dei foldable

Nel 2025, Apple si prepara a lanciare la nuova serie iPhone 17, ponendo particolare attenzione a innovazioni e design nel competitivo settore degli smartphone, con sguardi anche al mondo dei dispositivi pieghevoli. Gli analisti, come Mark Gurman, indicano che Apple sta per fare un significativo ingresso nel mercato dei telefoni pieghevoli, mentre il modello standard dell’iPhone 17 continuerà a seguire un percorso di aggiornamenti graduali, riservando le principali innovazioni per le versioni Pro.

Il foldable iPhone 17 Air: un mercato in espansione

L’attenzione di Apple verso i dispositivi pieghevoli si fa sempre più evidente. Gurman suggerisce che il futuro iPhone 17 “Air” potrebbe collocarsi in una fascia di prezzo attorno ai 2.000 dollari. Nonostante il prezzo elevato, il nuovo dispositivo pieghevole sembra avere il potenziale per diventare un bestseller, soprattutto in un periodo in cui molti consumatori attendono con trepidazione l’ingresso di Apple in questa nuova categoria. Il vantaggio di questo approccio potrebbe risiedere nell’effetto FOMO che stimola l’interesse degli utenti.

Gurman ha sottolineato come Apple non possa ignorare la crescente popolarità dei dispositivi pieghevoli, facendo specifico riferimento al design del Samsung Galaxy Z Fold, che offre un’esperienza versatile in grado di combinare le funzionalità di uno smartphone con quelle di un tablet compatto. Ci si aspetta che il nuovo modello possa includere molte tecnologie avanzate, in linea con le ultime tendenze nel campo della telefonia mobile. Anche se le vendite iniziali potrebbero non essere strabilianti, il potenziale di questo prodotto è decisamente intrigante, secondo le previsioni dell’analista.

Aggiornamenti e aspettative per l’iPhone 17 standard

Passando al modello standard dell’iPhone 17, le aspettative, come evidenziato da Gurman, non prevedono caratteristiche rivoluzionarie. Il marchio tende infatti a riservare le innovazioni più significative alle versioni Pro. Tuttavia, si prevede un miglioramento nelle specifiche rispetto al modello precedente. Tra i cambiamenti più attesi ci sono aggiornamenti minori al sistema della fotocamera posteriore, che include l’adozione di un display ProMotion. Questa tecnologia consente una navigazione più fluida con animazioni più sciolte, assieme all’integrazione del nuovo chip A19 di Apple, che promette un incremento delle prestazioni e una maggiore efficienza energetica.

Nonostante il focus su migliorie piuttosto modeste, Gurman assicura che il modello base dell’iPhone 17 resterà un’opzione solida della gamma Apple, in virtù del suo prezzo competitivo. Per gli utenti che valutano un acquisto nella fascia degli 800 dollari, l’analista consiglia di prendere in considerazione un piccolo sforzo economico per accedere ai vantaggi del nuovo iPhone 17 Air, caratterizzato da un design ultrasottile che offre più spazio utile sul display.

Il futuro della tecnologia Apple: sfide e aspettative

Con la continua evoluzione della linea iPhone e i recenti sviluppi attesi per il software iOS 19, l’interesse per quello che Apple presenterà è elevato. Tuttavia, vi sono anche alcune preoccupazioni legate allo stato attuale dell’intelligenza artificiale di Apple, che potrebbe influenzare il ciclo produttivo e l’evoluzione delle funzionalità dimensionate agli attuali standard di mercato. Gli addetti ai lavori stanno osservando attentamente queste dinamiche, da un lato per le innovazioni hardware e dall’altro per l’ottimizzazione dell’interfaccia utente.

In generale, le previsioni di Gurman suggeriscono che Apple è vicina a una transizione significativa nel mercato dei piegaibli, mentre il tradizionale iPhone 17 seguirà una linea di sviluppi incrementali mirati a garantire ai consumatori un prodotto di qualità, con miglioramenti sottili ma significativi rispetto ai modelli precedenti.